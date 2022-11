El comunicado médico de Matías Pascual

El azulgrana ha sido intervenido de la fractura de tíbia y peroné de la pierna derecha Se rompió el pasado viernes en la semifinal del Mundial y su evolución marcará su disponibilidad

El azulgrana Matías Pascual ha sido intervenido satisfactoriamente de la fractura de tíbia y peroné de la pierna derecha que sufrió el pasado viernes durante la semifinal del Mundial ante Italia. Así lo ha comunicado el club a través de sus redes sociales.

La operación se ha realizado en la Clínica El Castaño de San Juan (Argentina), y ha sido coordinada por los servicios médicos del FC Barcelona y de la selección argentina. Por tanto, será baja y su evolución determinará su disponibilidad.

❗️COMUNICAT MÈDIC



Matias Pascual ha estat intervingut satisfactòriament de la fractura de tíbia i peroné de la cama dreta.



Aquesta intervenció s’ha realitzat a la Clínica El Castaño de San Juan (Argentina). És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat.



💙❤️ pic.twitter.com/Xpf6kclGzX — Barça Hoquei (@FCBhoquei) November 16, 2022

Su vuelta es toda una incógnita, pero se supone que su regreso a las pistas se podría producir antes de que finalice la temporada, teniendo en cuenta que su recuperación no tenga contratiempos. Si es así, Edu Castro podría contar con él para el último tramo de la campaña y disponer de sus servicios para la Final 8 de Euroliga y para los play-off de la OK Liga.