El play-off de la OK Liga alza el telón en el Palau

El Barça arranca este jueves la defensa del título de la OK Liga con el primer partido de la serie de cuartos ante el Sant Just (17.00h, OkLigatv). Un duelo que marcará el principio del fin de una era en los azulgranas, tras los cambios que se prevén en la plantilla de cara al curso que viene.

Después de las bajas confirmadas de Pau Bargalló y Joao Rodrigues, dos piezas clave para el equipo, el próximo en anunciar su salida del club será el técnico Edu Castro, dando paso a una nueva etapa. Antes, la plantilla tiene por delante el último reto del curso, conquistar una OKLiga en la que ha sido el gran dominador de la fase regular. Los azulgranas finalizaron en la primera posición con un balance de 22 victorias, dos empates y dos derrotas y contarán con el factor pista a su favor.

En la primera eliminatoria se miden a un Senergy Renovables Sant Just, equipo revelación de la temporada. Recién ascendido a la máxima categoría del hockey nacional, los del Baix Llobregat ya se colaron en la Copa del Rey y ahora disputan también un ilusionante play-off como octavos clasificados de la tabla.

Rival recurrente este curso

Será el cuarto duelo directo entre Barça y Sant Just que, además de los dos partidos de la fase regular de la OK Liga, se vieron también las caras en la final de Copa. En los tres precedentes el conjunto de Edu Castro se hizo con la victoria, pese al buen papel del Sant Just. El propio Castro alabó el papel de su oponente en la previa del primer encuentro. "Es un rival que ha hecho y está haciendo una temporada espléndida, no solo en la liga, también se plantó en la final de la Copa contra nosotros. Tiene un juego muy peculiar y atractivo de conducción y encontrar líneas de pase interiores muy bien trabajado", analizó el preparador azulgrana que advirtió: "Tenemos que estar muy atentos, en los tres partidos hemos tenido que remar mucho pero estamos con la ilusión de empezar el play-off".

"Esperamos que venga cuanta más gente mejor, sabemos que trabajamos para la afición y que queremos, además del resultado, hacerlo de una manera determinada. Por tanto, cuantos más culés seamos el sábado, mucho mejor", apuntó Edu Castro haciendo un llamamiento a la afición. Una petición en la que insistió el guardameta Sergi Fernández: "Con el apoyo del Palau es muy bonito jugar a hockey y necesitaremos a nuestra gente”.