Las redes estallan tras la ruptura de Ginés y Yaiza: "A todo cerdo le llega su San Martín"

El programa emitido en el canal TEN 'Ni que fuéramos shhh' ha revelado una de las exclusivas más impactantes de las últimas semanas. Y es que la edición de 'Supervivientes 2023' fue testigo de la historia de amor de Ginés Corregüela y Yaiza Martín.

Pues bien, la hija de Ginés, Miriam Corregüela confirmaba la ruptura entre su padre Ginés y Yaiza. Miriam ha calificado la ruptura como "la ruptura más esperada".

Además, Miriam no ha hecho duras críticas hacia la pareja, señalando que "a todo cerdo le llega su San Martín". Y es que las redes sociales han explotado al conocer la noticia.

Hace algunas semanas ya comenzaron a circular los rumores sobre una posible separación del 'rey de los bocadillos XXL' y Yaiza, pero no ha sido hasta ahora que su hija ha confirmado esta separación.

La situación se ha vuelto aún más compleja con la reaparición de Ginés Corregüela en sus redes sociales, donde ha evitado hacer comentarios directos sobre la ruptura.

Sin embargo, Miriam no ha escatimado en detalles al hablar de las razones por las que se ha acabado la relación: "se acabó el dinero y el amor". Así dejaba entrever que habría razones económicas detrás de la ruptura.

Ante estas revelaciones, Yaiza Martín ha optado por atender telefónicamente a María Patiño y ofrecer sus primeras declaraciones al hacerse pública la noticia: “No quiero que más garrapatas me chupen la sangre”, dijo entre lágrimas la protagonista.

Además, Yaiza insistió en que no quería hacer de este tema un circo mediático. “Solo quiero que se me deje tranquila, ya cargo con mi cruz”, dijo ella. “Estoy muy triste porque no me lo merezco. Voy a seguir luchando por sonreír todos los días”, agregó Yaiza sin parar de llorar.