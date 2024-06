De la Fuente: "Si Cubarsí va a los Juegos lo decidirá Santi Denia"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha explicado este viernes los motivos por los que ha descartado a Pau Cubarsí de la lista definitiva de jugadores que se llevará a la fase final de la Eurocopa 2024 de Alemania. El técnico de la 'Roja', además del central del FC Barcelona, ha prescindido de Marcos Llorente (Atlético) y Aleix Garcia (Girona). Ninguno de los tres descartados estará en el amistoso de este sábado en Mallorca contra Irlanda del Norte (21.30 horas).

El descarte de Cubarsí ha causado sorpresa dado que el defensa había entrado en los planes de De la Fuente en los tres últimos amistosos preparatorios para la Eurocopa, Colombia, Brasil y Andorra. Al azulgrana, después de este movimiento por parte del seleccionador, se le abren las puertas para acudir a los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán entre el 24 de julio y el 10 de agosto. Y si España luchara por el oro, la final se jugaría en el Parque de los Príncipes el 9 de agosto, por lo que Cubarsí se incorporaría al Barça una semana antes de iniciarse la Liga 2024-25.

🥹 Papá, amigo, nieto, hermano, marido... Tengo algo importante que decirte: 𝗩𝗔𝗦 𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗟𝗔 #EURO2024.



Esta es la lista definitiva de España para la @EURO2024 y no hay mejor narrador para este vídeo que alguien que sabe MUCHO de GANAR: @RafaelNadal.#VamosEspaña pic.twitter.com/j9AytBlxYM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 7, 2024

De la Fuente ha comentado que ha comunicado con "normalidad" a los descartados que no iban a la Eurocopa y que lo tomaron como tranquilidad, "deseándonos lo mejor". Ha agregado que los tres "son grandes profesionales y grandes personas" y que "he tomado la decisión pensando en la selección absoluta, no sé qué pasará con los Juegos Olímpicos en el caso de Cubarsí. Eso corresponderá a Santi Denia. Él decidirá".

El seleccionador español también ha comentado que "la actitud y el comportamiento de los tres que se han despedido hoy nos ha hecho mucho mejores. Estamos contentos por haber convivido con ellos".

También ha asegurado que tres jugadores tenían que quedarse fuera, pero lo cierto es que "tenemos la suerte de tener un grupo muy unido. Somos una familia. Son jugadores que podían estar perfectamente. Lo han entendido bien y se han despedido de manera afectuosa".

De todas formas, ha admitido que "todos podían estar. Cuando nos despedimos, mi sentir era que había sido injusto, pero soy justo con los que están. Cada uno tiene unas características y los 29 podían estar. Pau es un gran jugador con un porvenir excepcional, pero quiero respetar a los que se quedan, cuatro centrales de un nivel superior".

La elección de Fermín

De la Fuente también ha expilcado la elección del azulgrana Fermín López: "Antes de venir aquí ya tenía clara la estructura táctica y de los que iba a convocar. Fermín es pura energía. No hay que hacer comparaciones, pero hay cosas que me recuerdan a Gavi".

Del centrocampista también ha dicho que "tiene un talento muy dinámico, se asocia bien, tiene llegada y una energía que es contagiosa. No lo conocía y me ha encantado. Vamos a ver muchas cosas buenas en un período de tiempo corto de este jugador" y que "puede jugar en banda, pero nuestra idea es que juegue por dento. Es muy joven, pero con mucho carácter y su relación con los futbolistas te indica que es un jugador de futuro".

Vivian y el rival

La duda estaba entre Vivian y Cubarsí pero, finalmente, De la Fuente, se ha quedado con el primero porque "es uno de los capitanes del Athletic, ha jugado más de 40 partidos, ha ganado la Copa. Es un jugador muy bueno. Es un futbolista top".

Del partido contra Irlanda del Norte, último ensayo antes de la Eurocopa, comentó que "algunos jugadores van a jugar 90 minutos, porque solo hay seis cambios. Vamos a ver cómo han recuperado los que jugaron ante Andorra y las sensaciones de los que se han incorporado. Haremos un equipo competitivo, queremos dejar un buen sabor de boca antes del debut contra Croacia".