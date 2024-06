Un equipo invencible para Mourinho

La revolución de José Mourinho ha llegado al Fenerbahçe. El técnico portugués ha sido presentado en medio de una enorme expectación a su llegada a Turquía, donde han acogido a 'The Special One' como su auténtico salvador. El luso tiene prácticamente carta blanca para construir su proyecto, que se basará en el acierto del equipo este próximo mercado de fichajes.

El portugués afronta su llegada a Fenerbahçe con el gran objetivo de recuperar la gloria perdida del equipo turco. Los canarios amarillos no ven de cerca un título de campeón de Turquía desde la temporada 2013-14, una década de sequía que no puede esperar más. En las manos de José Mourinho está reconducir el rumbo de un equipo con ansias de doblegar el dominio reciente del Galatasaray.

Un presupuesto para un superequipo

La información que avanza 'Diario AS' apunta a que Mourinho tendrá cerca de 60 millones de euros para construir su superequipo este mercado de fichajes. Es una tarea complicada que se verá afectada, en gran medida, por las ventas que pueda conseguir este verano. Sin embargo, acertar con las operaciones será clave para asegurar los éxitos en un futuro.

Una de las grandes peticiones del portugués este mercado de fichajes será Paulo Dybala. Su llegada de la Roma se antoja complicada como pocas, aunque Mourinho no pierde la esperanza de poder convencer al argentino para que se una a su proyecto en Turquía. Más asequibles podrían ser las llegadas de Söyüncü o Memphis Depay, que llegarían procedentes del Atlético de Madrid. Mourinho también barajaría nombres como Jesse Lingard o Lukaku, ambos jugadores que fueron entrenados por 'The Special One'.

El sueño en el horizonte es Arda Güler, que podría volver a Turquía después de su marcha el pasado verano. Si vienese sería en forma de cesión con el Real Madrid asumiendo una gran parte de su ficha la próxima temporada. Su llegada es prácticamente impensable, aunque nada parece frenar a un José Mourinho que empieza a construir su propio equipo invencible.