Eloi Cervera, Jan Curtiellas, Miki Escala: la juventud llega pidiendo paso en el Palau

El Barça avanza con paso firme en la OKLiga donde es el líder destacado y donde se mantiene invicto, con tan solo dos empates en su casillero, cedidos ante el Noia (2-2) en la jornada cuatro y el Rivas, en la 20 (3-3).

Un curso casi perfecto apoyado en los veteranos de la plantilla como Pau Bargalló, Sergi Panadero o Joao Rodrigues, pero también en los nuevos talentos del filial que vienen 'patinando' fuerte. Es el caso, por ejemplo, de un Eloi Cervera que se ha hecho con un hueco en los esquemas de Edu Castro esta temporada. La lesión de larga duración de Matías Pascual en el pasado Mundial ha dado la alternativa al joven jugador, que se ha desvelado como una de las grandes perlas. Fijo en las convocatorias, se estrenó en el Palau en la semifinal de la Supercopa (con dos asistencias de gol). Desde entonces, su nombre aparece en todas las listas de Edu Castro en liga, a excepción de tres, en las jornadas 2, 3 y 4.

Recambio asegurado

Aunque Eloi es un de los ejemplos más claros, Edu Castro ha alineado a otros jóvenes esta temporada. Joan Ruano, Adrián Galán, Jan Munné, Jan Curtiellas y Miki Escala, jugadores del filial, han inscrito sus nombres en la presente campaña de la OK Liga con mayor o menor protagonismo.

Sin ir más lejos, este lunes ante el Calafell en el partido aplazado de la jornada 20, el técnico colocó en la convocatoria a Eloi Cervera, Jan Curtiellas y Miki Escala para hacer frente a las importantes bajas de los lesionados Pau Bargalló y Xavi Barroso. Un hecho que no es inédito en esta 23/24 pues los mismos tres protagonistas completaron la lista en la jornada ocho, en la visita al Senergy Renovable Sant Just (1-4) y en la 21 contra el mismo rival, el Sant Just, antes de la Copa del Rey, en ambos casos por las bajas de Bargalló y Panadero. Con más o menos minutos, su presencia en el primer equipo augura un buen relevo para la sección.