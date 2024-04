La Casa Real británica ya sabría cómo dar a conocer el tipo de cáncer de Carlos III

El rey Carlos III volverá a la actividad pública a lo largo de la próxima semana después de haber combatido durante los últimos meses frente a un cáncer del que no conocemos tipo, gravedad o extensión: "su Majestad el Rey pronto volverá a las tareas públicas después de un periodo de tratamiento y recuperación", señaló la Casa Real británica a través de un comunicado, desmintiendo así un agravamiento de su estado de salud.

¿Por qué no hay transparencia con la enfermedad del rey Carlos III?

Ahora bien, ¿por qué la sociedad inglesa aún no conoce el tipo de cáncer que padece el rey Carlos III? La revista Lecturas ha hablado con Elena Daprá, psicóloga sanitaria, y le ha preguntado acerca de los motivos que tendría la Familia Real británica para no comunicar este dato: "no se dan tantos datos para que la gente no malinterprete o empiece a sacar bulos sobre el cáncer o cualquier tipo de afección. Sobre estos temas solo tienen que hablar los profesionales y los demás solo podrían contar sus vivencias".

The Telegraph, un conocido diario británico, asegura que por el momento, "no hay planes para que el rey confirme el tipo de cáncer ni ningún detalle acerca de los procedimientos o tratamientos a los que se ha sometido". The Daily Express, por su parte, explica que el monarca no se ha curado y que su equipo médico estaría enfrascado en la "búsqueda de una cura".