Exhibición del Barça para ser aún más líder

Los de Edu Castro se mostraron muy superiores en la pista del Noia (1-6) y el empate entre Reus y Liceo (4-4) les disparan en la tabla Los dobletes de Helder Nunes y João Rodrigues, y los goles de Pau Bargalló y Marc Grau sellaron la goleada. Aleix Esteller descontó para el Noia

Goleada con autoridad y solvencia la que ha protagonizado el Barça en el desplazamiento al Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia para superar con sobriedad a un Noia Freixenet (1-6) que se ha visto sometido en todo momento por el líder intratable de la liga, que aún lo es más después del empate entre Reus y Liceo, sus dos perseguidores.

FICHA TÉCNICA OK Liga NOI 1 ________________ 6 FCB ALINEACIONES Noia Freixenet Blai Roca, Aleix Esteller, Xavi Costa, Toni Salvadó, Jordi Bargalló - cinco inicial - Kyllian Gil, Eloi Mitjans, Martí Gabarró, Adrià Ballart y Jan Marimon. Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Helder Nunes, João Rodrigues - cinco inicial - Sergi Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca, y Joan Pascual. Goles 0-1 M 4 H. Nunes. 0-2 M. 11 J. Rodrigues. 1-2 M. 27 Aleix Esteller. 1-3 M. 28 J. Rodrigues. 1-4 M. 35 Pau Bargalló. 1-5 M. 37 H. Nunes. 1-6 M. 40 Marc Grau. Árbitros Iñigo López Leitón y Erik Rivas. Faltas: 6:3.

El ambiente que ha recibido al Barça en su visita a Sant Sadurní ha sido el de las grandes ocasiones. El público local ha hecho acto de presencia en masa para intentar empujar a los suyos contra el líder, pero los azulgrana no se han dejado intimidar en ningún momento. Pere Varias ha planteado un partido en el que no pasaran demasiadas cosas, para intentar hacerlo largo y minimizar las transiciones que pudiera tener el Barça, lo que ha provocado un inicio plano y sin demasiada actividad, salvo un primer intento del Noia resuelto por la defensa culé.

Pero el abanico de recursos en ataque del Barça es tan variado que no ha tardado demasiado en ponerse de manifiesto. Lo hizo mediante un cañonazo de Helder Nunes (0-1, min.4), que aplastó la resistencia inicial de los del Alt Penedès. El portugués, en época de Carnaval, se ha cambiado el disfraz de goleador por el de asistente y en una asociación con su compatriota João Rodrigues ha llegado el segundo (0-2, min.11).

Reacción local sofocada al instante

La gran amenaza que supone Nunes para los rivales ha dejado liberado a un João que ha fusilado de primeras al palo que no cubría Blai Roca. El Ateneu se ha quedado helado y el Noia, incapaz de generar peligro real a la portería defendida por Sergi Fernández, no logró conectar al público al partido en el primer tiempo, que acabó con este 0-2 relativamente cómodo pero que dejaba el marcador muy abierto.

Y en la reanudación, los locales han mostrado una cara muy distinta desde el principio. Con mucho más dinamismo y jugadas más rápidas Jordi Bargalló ha encontrado el hueco para filtrar una bola que el capitán local, Aleix Esteller, ha culminado con gol tras una gran media vuelta (1-2, min.27). Pero la reacción local ha sido rápidamente amainada por João Rodrigues (1-3, min.28).

Pau Bargalló ha querido emular a su hermano Jordi con una gran asistencia para que el portugués anotara su doblete particular y volviera a silenciar el Ateneu. Pero Paueti no sólo quería repartir, y tras una jugada de pizarra trenzada con Helder Nunes, el máximo goleador de la liga ha marcado el tanto número 32 que alarga una jornada más su espectacular racha de ver portería en todas las jornadas de la Parlem OK Lliga que él ha disputado, que ya son 18 de las 19 que se han jugado en total.

El partido ya estaba totalmente roto, y el Barça lo ha aprovechado para ensanchar más la diferencia para poder tener un final plácido de partido y frustrar los intentos de un Noia siempre combativo. Pudo marcar otro Pau Bargalló, pero no ha podido transformar una falta directa por la tarjeta azul que ha visto Aleix Esteller.

Con superioridad, Helder Nunes se ha topado primero con el palo, pero en el segundo latigazo sí que ha perforado la red de Blai Roca (1-5, min. 37), pocos minutos antes de que Marc Grau también inscribiera su nombre en la lista de goleadores aprovechando un rebote tras una jugada de Sergi Llorca (1-6, min.40), en el que ha terminado siendo el gol definitivo.

En los últimos minutos, con el signo del partido ya definido, los de Edu Castro pudieron minimizar los riesgos antes de afrontar una semana más que exigente con la visita del Lodi al Palau en partido de Liga de Campeones (jueves, 18.30 horas ) tres días antes de recibir, también en el Palau, al Liceo (domingo, 12.00 horas), segundo clasificado del campeonato pero que tras empatar hoy en Reus (4-4) llegará a 11 puntos del Barça, que con 18 victorias, un empate y ninguna derrota sigue con una temporada prácticamente impecable.