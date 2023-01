La Ministra de Educación se pronuncia sobre el tema de Shakira: "Es un temazo, pero no me gusta que compare a mujeres"

Alegría se ha declarado fan de la cantante colombiana Ha concluido en tono de broma que ella prefiere los relojes Casio a los Rolex

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado hoy jueves que la nueva canción de Shakira es "un temazo", pero la única parte que no le ha gustado es en la que compara unas mujeres frente a otras, "como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda".

En declaraciones a Cuatro, Alegría se ha declarado fan de la cantante colombiana y ha vaticinado que el nuevo trabajo de la ex de Gerard Piqué "seguramente lo tendremos de número 1 durante muchas semanas".

Sin embargo, ha puntualizado, "sí hay una parte de la canción que no me ha gustado y es eso de compararnos unas mujeres frente a otras como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda. Es la única parte que no me ha terminado de convencer, no me ha gustado".

Ha concluido en tono de broma que ella prefiere los relojes Casio a los Rolex, en alusión a una de las estrofas de la canción en la que Shakira hace comparaciones entre ella y la nueva pareja de Piqué.

Más de 25 millones de visualizaciones en Youtube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a Gerard Piqué.

Publicada durante la pasada madrugada española bajo el título "BZRP Music Session #53", Shakira lanza en ella frases como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".

Además de aludir a Piqué, la artista incluye en la canción referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía: "tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena" o "cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "yo valgo por dos de 22".