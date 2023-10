Wyndham Clark, de campeón del US Open al Andalucía Masters

El estadounidense llega al Estrella Damm Masters con ganas de engrosar su palmarés con su primer título en un torneo regular del DP World Tour Se presenta en Sotogrande con los galones de estrella y la vitola de favorito que le otorgan su magnífica temporada, y su décimo puesto en el ranking mundial

El estadounidense Wyndham Clark, una de las principales estrellas del torneo, está viviendo un año excepcional en el que se estrenó en el PGA Tour con su triunfo en mayo en el Wells Fargo Open para después imponerse en el U. S. Open disputado en el Los Ángeles Country Club. Clark no escatimó elogios hacia el recorrido y el país que lo acoge por primera vez.

“Esto es precioso y estoy viviendo una gran experiencia. La comida es fantástica, la gente, maravillosa y el campo me ha sorprendido muy gratamente. No he jugado mucho al golf en un entorno tan bello, con estos árboles y esta topografía. Estoy disfrutando muchísimo”, explicaba el doble ganador en el PGA Tour y décimo en el ranking mundial, que se medirá a un importante contingente de jugadores españoles.

El golfista de Denver contará en el plantel del torneo con su compatriota Matt Kuchar, ganador de nueve torneos del principal circuito estadounidense y jugador Ryder en cuatro ocasiones. Kuchar encontró un curioso parecido entre el Real Club de Golf Sotogrande y un estado que le es muy querido y familiar.

Paisaje parecido a California

“Estoy encantado de estar aquí. El paisaje me recuerda mucho a California del sur, con montañas, mar y palmeras; es un sitio muy especial”, declaraba el estadounidense. “El campo es muy interesante", dijo Kuchar.

"Tiene algunos golpes de salida que no solemos ver en el PGA TOUR con cambios de altitud y doglegs muy marcados. Todavía estoy tratando de averiguar la mejor estrategia desde el tee en cuatro o cinco hoyos. Tengo que decidir si jugar agresivo cortando las esquinas o más conservador. Iré probando a lo largo de la semana a ver cómo consigo darme más opciones de birdie”.

Los estadounidenses encabezan un potente plantel internacional que redondean, entre otros, el neozelandés Ryan Fox, campeón del BMW PGA Championship, el escocés Robert MacIntyre, miembro del equipo europeo que se impuso en la Ryder Cup recientemente celebrada en Roma, y el francés Matthieu Pavon, ganador la semana pasada del acciona Open de España.