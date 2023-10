Jon Rahm deja Madrid con una espina clavada en su corazón

Al vasco le hacía ilusión lograr su cuarto título en el Open de España aunque una mala segunda vuelta le condicionó demasiado y ya no llegó a tiempo para luchar por el título Ya dejó claro que regresará el año próximo para resarcirse de este noveno puesto logrado que le supo a poco

Jon Rahm dejó Madrid con la sensación de no haber podido complacer del todo a los miles de aficionados que le siguieron esta semana en el Open de España, y estaba más decepcionado por ello, que por ese noveno puesto final que le dejó con sabor agridulce.

El de Barrika es consciente de la atención que recibe cuando juega el Open de España y su máxima ilusión es responder con la victoria a esos aficionados que solo tienen una ocasión al año de verlo en directo, y por supuesto, solo quieren verlo ganar.

Aunque en golf, las matemáticas exactas no existen y en esta ocasión, no fue la semana soñada de juego del español, que vio como se atascaba el viernes con una vuelta sobre el par (72), que no le permitió avanzar en la clasificación y ya fue a remolque el resto del torneo.

Siempre favorito en el Open de España

Y es que Rahm, al que le gustaría ver en el torneo a más figuras del golf mundial, siempre es el favorito cuando juega en el Club de Campo Villa de Madrid, donde se ha disputado el torneo en las últimas ediciones. Y su exigencia es máxima. No ganar, puede considerarse como un fracaso, aunque ese top 10 final, le compensaba un poquito.

“Me hubiese encantado meter el último putt para eagle en el hoyo 18, por ellos, por el público, porque se lo merece”, sentenció antes de darse un baño de masas entre los aficionados. Pero la realidad es que se le escapó el torneo y tendrá que confiar en la próxima edición para superar las tres coronas que empata con Seve Ballesteros.

Rahm vivió la decepción de no haber podido contentar a los aficionados con otro título | EFE

Y es que ver a Rahm en acción en Madrid y acabar con una tarjeta por encima del par es una auténtica rareza. Cinco ediciones ha disputado Jon Rahm del Open de España, una en el Centro Nacional de Golf y cuatro en el Villa de Madrid. Y sus números en todas estas entregas son sencillamente escandalosos: tres victorias (2018, 2019 y 2022), un puesto 17 (2021) y un noveno puesto (2023).

Sólo dos vueltas por encima del par

En estas cinco ediciones ha completado veinte rondas de golf. Solo en dos ocasiones ha jugado sobre par, y lo ha hecho con sendos 72 (+1). Por el camino ha regalado al público español vueltas de auténtico escándalo, como los 63 de 2019 y 2021 o el 62 del año pasado para rematar su triunfo. En esas tres ocasiones hizo un ‘eagle’.

Ahora toca pasar página y centrarse en lo que resta de temporada, su aparición en el DP World Tour Championship, en Dubai, del 16 al 19 de noviembre en el Jumeirah Golf States, para defender la victoria que logró el año pasado.