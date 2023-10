Catalunya guanya el bronze davant Andalusia al Campionat d’Espanya l'Interautonòmic Infantil

La selecció catalana es va imposar per 3,5-1,5 La Comunitat Valenciana va superar a Madrid a la gran final

Catalunya va tancar de la millor manera possible el Campionat d'Espanya Interautonòmic Infantil, 'Memorial Blanca Mayor', després d'aconseguir la medalla de bronze en imposar-se a Andalusia per 3,5-1,5 a la jornada final del torneig, disputat a Golf Vallromanes i amb victòria final per Comunitat Valenciana després de superar a Madrid, per 3,5 a 1,5.

L'equip capitanejat per María Safont, amb el suport tècnic de Gerard Pera i la psicòloga federativa, Cristina Lagarma, va aconseguir una valuosa victòria, superant la decepció de no poder disputar la final.