Rahm: “A Tiger le dije que me iba al LIV pero ni me contestó”

Jon Rahm jugará esta semana su tercer torneo del LIV Golf, en Jeddah (Arabia Saudí) y hasta el momento, y con dos apariciones en Mayakoba y Las Vegas donde tuvo opciones de victoria, se siente muy satisfecho con el cambio profesional que ha experimentado su vida.

Con un contrato multimillonario que le permitirá vivir a él, su familia y tres generaciones más, Rahm reconoció que la decisión no había sido muy complicada aunque constituyera todo un terremoto en el mundo del golf.

“Me pagan más por practicar el mismo deporte y tener tiempo libre”, justificaba. “No sé la mayoría de la gente, pero a mí me parece genial”, reconocía el capitán de Legión XIII.

Comprensión de Rroy

La salida de Rahm del PGA Tour ha hecho mucho daño al circuito y algunos de los principales estandartes se lo han tomado mejor unos que otros.

El de Barrika reconocía que había contactado con dos jugadores tan importantes como Rory McIlroy y Tiger Woods, aunque la respuesta había sido muy distinta.

Rahm se siente muy feliz en el LIV y esta semana tendrá la oportunidad de ganar en Jeddah / EFE

“Rory me ha apoyado en mi decisión públicamente y también en privado”, explicaba. ¿Si me apoyó Tiger Woods?, No, realmente no. Le envié un mensaje de texto a él y a la gente que estaba cerca del proceso cuando firme”.

“Le dije, oye, ya sabes, es una decisión personal’, Creo que ha estado lo suficientemente ocupado para hablar conmigo”, comentó el doble campeón de torneos ‘Grandes’.

Para el vasco, el LIV “es un gran cambio y no quiero saltarme este punto porque no tendría sentido”, finalizó el número tres mundial.