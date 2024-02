Jon Rahm: “Me gustaría jugar algunos torneos del PGA Tour”

Jon Rahm lamentó perderse los eventos recientes del PGA Tour en Torrey Pines y Palm Springs, pero tiene la esperanza de poder competir en esos eventos en el futuro y no se arrepiente de su decisión de saltar a la LIV Golf League.

"Espero que en un futuro próximo pueda volver a jugar algunos de esos eventos", dijo Rahm a los periodistas al inicio del LIV Golf Las Vegas y donde finalizó en la octava posición tras tener de nuevo, opciones de victoria. "Me encantaría volver y jugar con algunos de ellos”.

"Si alguna vez hay un camino de regreso y una forma en la que podamos jugar, incluso si es como una invitación, lo aceptaré. Hay ciertos eventos que son especiales para mí y que todavía me encantaría apoyar", aseguró. La primera victoria de Rahm en el PGA Tour en 2017 fue en Torrey Pines, que también es donde ganó su primer major, el US Open, en 2021.

Prohibido el PGA Tour, de momento

Se le prohibió competir en esos eventos de la PGA una vez que abandonó el barco, pero tiene esperanzas de que las cosas puedan cambiar, especialmente si la PGA se fusiona con LIV Golf, sobre lo cual se ha especulado mientras continúan las negociaciones con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Esta semana, jugando en Las Vegas se perdió el WM Phoenix Open en el TPC Scottsdale, a pocos kilómetros de su casa. "Pasar por Phoenix tantas veces como tenía que hacerlo y saber que no iba a jugar allí es definitivamente emotivo", dijo Rahm. "Esa es una de las cosas que voy a extrañar".

A pesar de extrañar esos torneos, está más que satisfecho en el LIV Golf "No soy típicamente una persona que se arrepienta de sus decisiones", dijo Rahm. "Tomé una decisión tan informada como pude con el apoyo total de las personas que me rodeaban, y estoy seguro de que fue lo correcto para mí. Así que no me voy a arrepentir". Una decisión que tomó junto a su esposa, que le ha apoyado en todo momento para realizar el cambio.

Jon Rahm, junto a su esposa en la fiesta del LIV Golf en Las Vegas / LIV GOLF

"Definitivamente es diferente", dijo Rahm sobre el circuito saudí. "Para la gente que mira, la atmósfera, la música, es diferente, pero creo que es muy entretenido. Le da al público un nivel de participación que no esperaba. Todos parecían realmente interesados en la música y en el golf, y fue realmente divertido jugar ante un público que lo estaba disfrutando muchísimo", finalizó.