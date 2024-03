Lara augura un acuerdo próximo entre el PGA Tour y el LIV

José Manuel Lara es un golfista español tiene un largo historial en el golf profesional y ahora es la cara más popular de +Vamos Golf, una voz autorizada para analizar la situación del golf mundial. Valenciano de nacimiento, andorrano de residencia, Lara está seguro que "va a producirse un acuerdo en breve entre la PGA y LIV", según informaciones que atesora. Lo hace sentado en la terraza del Barceló Montecastillo Golf, en un escenario idílico con vistas a un campo espectacular.

José Manuel Lara, jugador de golf / efe

¿Cómo tiene que ser este acuerdo? "No es fácil. El problema es que en LIV se juegan torneos de 3 días, sin corte, algo que no pasa en el PGA". ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo se equiparan los puntos que reciben en el PGA, donde hay cortes, con el LIV, que no hay? Es la gran pregunta. "El tema está cómo está, va a entrar una inyección de dinero brutal. Está claro que habrá más torneos en Arabia Saudí, es seguro, pero yo creo que el problema para alcanzar un acuerdo es cómo volver a meter en el ranking mundial a los jugadores que se han ido al LIV. Una solución podría ser la de dar un 75% de los puntos en lugar del 100% porque juegan solo tres días y no cuatro".

Entiende que el fichaje de Rahm por el LIV supone un antes y un después, un punto decisivo para que se produzca este acuerdo con la PGA: "El fichaje de Jon es el que cambia todo. Cuando Jon se va, yo creo que se va con unas ciertas garantías de que este acuerdo se va a cumplir. Si no, no se iría, seguro".

José Manuel Lara, jugador de golf / efe

El caso de Rahm

Agrega que "Jon puede acabar siendo el más visto de la clase. Yo espero que a mediados de año ya haya un acuerdo. La clave son los jugadores, los jugadores que han perdido la confianza en el PGA Tour después de esa reunión que hubo el verano pasado, que no se contó ni con Tiger ni con el resto de jugadores y el PGA Tour ya estaba negociando con el LIV. Aquí es donde viene el problema, aquí es donde se creó esa desconfianza y ahora son los jugadores los que quieren estar sentados en la mesa para ver las condiciones de este contrato".

Jon Rahm está disfrutando de su nueva experiencia en el LIV Golf / LIV GOLF

Indica que en este proceso, "hay jugadores que quedan un poco en una situación complicada, un poco como el Rory, que se parece la bandera, al palo de la bandera y… Rory en algunos momentos nosotros hemos bromeado de su papel. Tiger no está competitivo y ha utilizado a Rory, que son bastante amigos y dejaron fuera a otros jugadores como Rahm de sus reuniones… Cuando le llegó la gran oferta del LIV, Jon dijo, esperaos, que después de lo que nos ha hecho la PGA, que ha negociado a nuestras espaldas, yo me voy a ir a… yo voy a coger este camino. De alguna manera, seguro que Jon ha tenido reuniones con los árabes y le han dicho que esto va a pasar sí o sí":

Por todo ello, Lara apuesta por una solución rápida: "Ahora sí que ya creo que es cuestión de tiempo que pase este acuerdo. Señores, queremos que esto se solucione por la vía rápida, porque nos interesa a todos. Yo creo que eso también ha marcado un poco uno de los puntos de inflexión de esa negociación. Y yo espero que a mediados de año esto esté arreglado"