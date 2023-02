Críticas a Tiger Woods por una broma sexista

Tiger Woods fue acusado de misoginia tras darle un tampón en medio de un partido a Justin Thomas El golfista norteamericano ha tenido que pedir perdón por la broma

La polémica envuelve una vez más al jugador de golf Tiger Woods, esta vez por una supuesta broma sexista. Todo pasó durante el torneo Genesis Invitational, que terminó con la victoria de Jon Rahm, de nuevo número 1 del mundo. Woods, por su parte, se enfrentó a su amigo Justin Thomas y, tras superarlo en la primera ronda, le dio un tampón a su rival.

El vídeo se hizo viral rápidamente y las críticas no tardaron en llegar, acusando al jugador de golf de haber hecho una broma misógina al relacionar el tampón con el rendimiento de Thomas.

Yes, Tiger Woods 100% handed Justin Thomas a tampon after he outdrove him. pic.twitter.com/VJbfldyXhw — Busted Coverage (@bustedcoverage) 17 de febrero de 2023

Christine Brennan, columnista deportiva en USA Today, no tardó en llamar la atención a Woods por hacer una broma sexista: "El mensaje de Woods a Thomas era obvio. Ha sido la frase a la que han recurrido los chicos tontos y a menudo inseguros durante generaciones: juegas como una chica".

TIGER WOODS PIDE PERDÓN

Ante el aluvión de críticas, a Tiger Woods no le quedó otra que pedir disculpas públicamente, aunque considera que no fue más que una broma entre dos amigos: "Se suponía que iba a ser una broma divertida pero obviamente no ha resultado así. Si he ofendido a alguien, no era más que dos amigos pasándoselo bien. Pero, si de algún modo he ofendido a alguien, pido perdón, no era mi intención", dijo Woods cuando se le preguntó sobre el tema.

Sin embargo, esta disculpa no conforma a figuras como Christine Brennan, que twitteó lo siguiente: "La disculpa/no disculpa 'si he ofendido a alguien' de Tiger por su broma infantil y sexista del tampón es muy Tiger. Solo le sabe mal que lo hayan pillado. Una disculpa real habría sido fácil: 'Fue una tontería. Lo siento. No volverá a pasar'. Pero Tiger no ha sido capaz".