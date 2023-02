Tiger Woods regresa convencido de volver a ganar

La estrella mundial reaparece este jueves en el Génesis Invitational en el Riviera Country Club de Los Ángeles, el torneo en el que debutó en 1992 “No regresaría al Tour si no creyera que puedo ganar a estos grandes jugadores”, dijo en la previa del torneo

El golf recupera a su jugador más grande, Tiger Woods, que regresa a la competición del PGA Tour en el Génesis Invitational, torneo que reparte 20 millones en premios y que se disputa en un lugar especial en la vida de Tiger, el Riviera Country Club.

El ex número uno mundial regresa al torneo donde hizo su debut con 16 años, todavía como amateur, en su primera aparición en el circuito estadounidense. A pesar de sentirse como en casa, nunca se ha podido llevar la victoria y ahora regresa convencido que puede hacerlo.

“No me habría expuesto a regresar al circuito si no creyera que puedo ganar a estos jugadores”, dijo Tiger que competirá con 19 de los 29 mejores jugadores del mundo.

Juega para ganar

El jugador asegura que le sorprendió como se celebró que pasara el corte en el Masters el año pasado, en su primera aparición desde que sufrió el accidente de coche en febrero de 2021, precisamente durante el desarrollo del Génesis Invitational, del que es el patrocinador.

“Si aparezco para jugar es para ganar”, dijo. “Sé que en algún momento mi cuerpo no me lo permitirá hacer, y será más pronto que tarde, pero jugar solo por estar aquí, no va con mi DNA”, comentó el jugador de 47 años.

Tiger hace su primera aparición en un torneo del PGA Tour desde el Zozo Championship, en Japón, disputado en 2019, seis meses después de ganar su último Masters. Su último Grande fue en julio pasado en el Open Championship, en Saint Andrews. Su aparición en el Riviera será uno de los pocos torneos que disputará además de los Grandes. Por ello, todos los ojos estarán en lo que puede todavía ofrecer, que seguramente es mucho.

En el torneo estadounidense también estará el nuevo número uno del mundo, Scottie Scheffler, y Jon Rahm, que llega de disputar el Phoenix Open, donde finalizó tercero después de disputar la victoria hasta los últimos hoyos. Una nueva oportunidad del vasco de seguir reforzando su espectacular arranque de temporada con dos victorias en su haber.