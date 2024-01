Carlos Pigem: “El golf me ha dado otra oportunidad”

Carlos Pigem no logró los derechos de juego en la final de la Escuela del DP World Tour en Infinitum Golf a pesar de quedarse muy cerca. No estuvo acertado en el putt, y tuvo que jugársela en Tailandia, donde sí le salieron bien las cosas, y acabó en un destacado tercer puesto. Como resultado, tarjeta prácticamente completa del Asian Tour y de nuevo a pasar largas temporadas en Asia después que solo pudiera mostrar fogonazos de su clase en el DP World Tour.

¿Carlos, como viviste la final de la Escuela?

La Final de la Escuela fue un cúmulo de emociones porque he pasado años complicados y el sacrificio que he vivido, pero al final, el golf me ha dado otra oportunidad.

¿Te lo jugabas prácticamente todo a una carta, no?

Venía a la Escuela con mucha presión, sabía que me la jugaba pero lo más importante es que ahora tengo un circuito para volver a disfrutar y eso es lo que cuenta en mi carrera profesional”

¿Te llegaste a plantear dejarlo?

Lo he pasado mal en los últimos años, que incluso me hizo replantear un futuro lejos del golf. Llegué a trabajar con mi padre algunos días de la semana pero cuando volvía a entrenar, tenía muy claro lo que realmente me gustaba que es competir en golf.

El año pasado, perdiste muchos cortes a pesar de un buen inicio en el Challenge..

El buen trabajo de los últimos meses ya se empezó a ver en la final de la Escuela del DP World Tour pero ha sido un año complicado. Con Nacho Garrido, las cosas no salían bien después de haber empezado bien en el Challenge en India, pero he pasado muchos meses sin pasar cortes, y decidí cambios”, explica.

¿Qué tipo de cambios?

Cambios de entrenador, en el movimiento del putt, también un trabajo biomecánico del swing, todo ello me ha permitido coger impulso y nuevas ilusiones. Ahora estoy mucho mejor físicamente y le pego mejor a la bola. Los resultados se han notado desde el final de la Escuela y el premio ahora es la tarjeta del Asian Tour.

¿Vas a un circuito donde te sientes muy cómodo, no?

La gente es superamable, me gusta el calor y me adapto bien a los diferentes tipos de hierba, y la humedad tan alta allí no es un tema importante para mí. Además, ha subido el nivel de los torneos y los premios con el capital saudí y puedes ganarte bien la vida.

Supongo que tienes una espineta clavada por no poder brillar en el DP World Tour…

Siento que no he desplegado mi mejor juego así que lo intentaré el año próximo porque jugar en el DP World Tour es hacerlo más cerca de casa y eso para mí también es importante

¿Cuándo debutas?

Pues no me queda mucho tiempo porque el primer torneo de la temporada ya lo juego. El Open de Malasia, del 15 al 18 de febrero es mi primera parada y con la intención de jugar bien desde el principio y me sitúe bien en el ranking para poder jugar todos los torneos importantes de la temporada

¡Pues mucha suerte Carlos en tu nueva etapa en el Tour Asiático!