Tsygankov se marca como objetivo ir a Europa

El futbolista ucraniano se pronuncia sobre las aspiraciones del Girona y afirma hacer un gran tándem con Dovbyk “Dovbyk es un gran goleador, es fuerte, agresivo en ataque y tiene buena conexión con los centrocampistas”, comenta sobre su compatriota

El extremo del Girona Viktor Tsygankov deja claro que el máximo objetivo del club debe ser jugar en Europa el curso que viene y afirma que puede formar un gran tándem con su compatriota Artem Dovbyk.

“Mi objetivo es ganar cada partido. Intento dar lo mejor de mí en cada momento. A veces ganaremos y otras perderemos, pero queremos mejorar lo que hicimos el curso pasado. Creo que el máximo objetivo es jugar en Europa. No me conformo nunca”, explica en una entrevista, además de abogar por “soñar en grande porque todo es posible en el fútbol”.

El atacante ucraniano, que admite estarse “familiarizando con el castellano” con la ayuda del cuerpo técnico y de los compañeros, explica que conoce a la perfección al nuevo fichaje del Girona: “Con Dovbyk jugamos juntos con la selección y nos conocemos bien, también de habernos enfrentado. Sabemos cuáles son nuestras mejores y peores habilidades y eso es suficiente para entendernos en el terreno de juego”. “Es un gran goleador, fuerte, agresivo en ataque y tiene buena conexión con los centrocampistas”, le define.

Preguntado por su calidad en un club modesto, Tsygankov demuestra humildad: “Si soy sincero, no sé cuál es mi nivel. No me gusta hablar sobre mí, prefiero dedicarme a jugar y demostrar mis aptitudes en el terreno de juego. Después la gente podrá juzgar si soy bueno o no”.