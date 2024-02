Stuani: "El partido ante el Madrid puede marcar un antes y un después"

En la víspera del crucial encuentro del próximo sábado en el Santiago Bernabéu donde se enfrentarán Girona y Real Madrid en la lucha por el liderato de LaLiga EA Sports, el capitán del conjunto gironí, Cristhian Stuani, atendió a la prensa para explicar sus sensaciones y las del equipo.

El delantero uruguayo explicó como vive el vestuario un encuentro tan importante: "Estamos muy ilusionados, es una semana un poco diferente porque sabemos de la importancia del partido y lo que nos estamos jugando, pero hay un muy buen ambiente en el vestuario y una mentalidad muy positiva".

"El equipo es muy competitivo como estamos demostrando en toda La Liga, además jugar en Madrid para intentar arrebatarle el liderato es una motivación especial", añadió.

Sobre su idilio con marcar en sus visitas al Bernabéu, expresó su satisfacción: "He tenido la suerte de marcar goles al Madrid en su campo que es muy lindo. Tengo un buen recuerdo, me gustaría repetir sobre todo para ayudar al equipo a darle puntos".

Si el Girona consigue sumar los tres puntos, se colocaría líder de Primera División. Stuani señaló que "este partido puede marcar un antes y un después". "Llegamos en una situación inmejorable para luchar por un objetivo tan ambicioso como luchar La Liga. Es un sueño para nosotros, lo vivimos con ilusión y creo que es el momento ideal para intentar ganar el partido. Quizás podríamos hablar de luchar por la primera posición, pero hasta el momento continuamos afrontando partido a partido sin ir más allá"

La Real Federación Española de Futbol dio a conocer la sanción de dos partidos a Míchel y de uno para Daley Blind. El delantero 'charrúa' apuntó que "es una pena no poder contar con el míster en el Bernabéu ni con un jugador como Daley". Stuani no quiso pronunciarse sobre los arbitrajes, indicando que "los árbitros se merecen respeto, van a hacer su trabajo de la mejor manera, y nosotros queremos centrarnos en lo nuestro en una demostración que podemos ganar sin tener una sensación o situación extraña".

Hay unos cuantos jugadores que ya saben que es ganar en el Santiago Bernabéu (Stuani, Portu, Valery, Juanpe). Ante esto, el uruguayo manifestó que "los mensajes que hemos expresado a la plantilla son todos positivos, no hay nada imposible y tenemos una oportunidad única para intentar hacer el mejor partido del año y hacer historia".

Stuani se encuentra a tan solo dos goles de alcanzar la centena en Primera División, un propósito que no es lo más importante para el atacante: "Sueño con ganar nuevamente, si marco yo u otro no me importa. Obviamente, sería bonito marcar en el Bernabéu, pero me centro en ayudar al equipo".

Al ser preguntado sobre el estado físico de su compañero Artem Dovbyk, comentó que "no puedo decir si llega o no porque no soy médico, sin embargo, está haciendo todo lo posible para jugar". "Nosotros deseamos que esté en buenas condiciones para tener todas las herramientas a disposición y, así, ser más fuertes", agregó.

Por último, explicó como vive tener menos minutos en el actual curso: "Estoy viviendo la situación con mucha naturalidad. Mi rol puede ser secundario en algunos partidos, pero me concentro en ayudar con mis goles, mi experiencia y mi trabajo. Me reconforta y me da fuerza aprovechar cada momento para continuar ayudando al equipo".