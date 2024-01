Portu: "La gente quiere que demos guerra a los grandes"

En esta segunda etapa como 'blanc-i-vermell', Cristian Portugués 'Portu' sigue aportando su granito de arena con goles que sirven para dar victorias a un Girona intratable. Un equipo que ha pasado a "una nueva dimensión" como dice Míchel y que con el paso de las jornadas se consagra entre los que lideran la cúspide de la Liga. En una entrevista para el 'Diari de Girona', de Prensa Ibérica, repasa aspectos de su rutina como jugador de la entidad gerundense.

Normalmente, un jugador que ha sido titular una sola vez en toda la primera vuelta no suele estar muy contento.

Para ser completamente feliz, la familia lo tiene que ser y yo tengo que estar en un lugar donde lo sea. Aquí me siento en casa. Soy del Girona. Deportivamente, estamos haciendo algo increíble. Aunque no juegue tanto, cuando salto al campo disfruto porque tengo grandes compañeros y el estilo es agradecido.

Esto dice mucho de la atmósfera que hay.

Sí. Los que hemos vivido etapas anteriores nos sentimos orgullosos de la evolución del club. Recuerdo que antes no comíamos juntos y ahora pasamos casi todo el día aquí. Tanto el otro día contra el Atlético como en otros partidos, ver la cara de felicidad de la gente mientras dábamos la vuelta en el campo no tiene precio.

Usted vivió el ascenso y el debut en Primera, que fueron cosas muy importantes para el club, ¿esto de ahora lo supera todo?

Por supuesto. No tenemos que olvidar nunca de donde venimos y lo que se hizo. Aun así, ser colideres al final de la primera vuelta habiendo perdido un partido no es comparable a nada. Es una barbaridad. Aquí estamos normalizando ganar. Nos estamos acostumbrando a hacerlo y nos gusta. Lo celebramos siempre.

El Girona tumbó al Atlético en Montilivi: Girona, 4 - Atlético de Madrid, 3 / Dani Barbeito

¿Notan la locura que están generando entre la afición y el eco mediático que han adquirido?

Sabemos que hay mucha expectación. Nos hemos convertido un poco en el equipo de todo el mundo. Tienen su equipo, Barça, Madrid o Atlético, pero a la gente le gusta que haya un equipo que luche contra los grandes. Esto se consigue no solo con resultados, sino con buen juego. Somos uno de los equipos más vistos en todo el mundo y la gente disfruta viéndonos.

Retrocedemos a verano. ¿Cómo fue su fichaje?

Con Quique (Cárcel) tenemos relación más allá del fútbol. Yo tenía claro que quería volver en algún momento y hacerlo en buena forma. Al principio del verano era complicado, pero después con los límites salariales se dieron las circunstancias. No fue fácil marchar, pero era una oportunidad para vivir otras cosas. He cogido mucha experiencia que ahora puedo aportar al equipo.

Cuando me retire, animaré al Girona. Lo tengo clarísimo e inculcaré a mis hijos que sean del Girona Cristian Portugués 'Portu' — Jugador del Girona FC

¿Cómo vivió, desde fuera, los dos 'play-off' perdidos contra Rayo y Elche?

Como un 'gironí' más. Deseaba que subiera el club porque tenía mucho aprecio a la gente. Era época Covid y lo viví desde casa. Fueron dos piedras más en el camino. El club venía ya de muchos varapalos y esto le ha hecho que ahora sea cómo es.

¿En Getafe era feliz futbolísticamente?

Sí. Siempre hay que sacar cosas positivas. Cuando se lucha por no bajar durante todo el año, se sufre y no es fácil. Esto es un deporte de aprender y sacar cosas positivas y lo he hecho en todos los clubes en los que he estado, también en el Getafe, donde guardo un gran recuerdo.

El míster siempre habla del día a día. Para que la afición lo pueda entender, ¿cómo es el día a día?

Si hay buenos entrenamientos y todos estamos enchufados, la competitividad sube. Cuando hay bajas, sale otro y se continúa ganando. El nivel no baja nunca. El día a día empieza a las ocho de la mañana hasta las cuatro que nos vamos después de comer. Esto al final se nota porque somos más que compañeros y la relación va más allá.

Si el Girona llega a Europa subiré las escaleras de la Catedral Cristian Portugués 'Portu' — Jugador del Girona FC

¿Qué victoria han celebrado más?

Todas son diferentes. No es fácil hacer cuatro goles en el Barça fuera de casa con el nivel de juego que ofrecimos. El Atlético no nos veía como el Girona de otros años, sino como un rival de arriba y venían muy conscientes de lo que se encontrarían.

Usted se clasificó dos veces por la Europa League con la Real Sociedad, ¿que el Girona entrara en Europa qué supondría?

Hay que ser realistas. Sería un hito increíble, un primer paso para llegar a ser un club como el Villarreal o la Real Sociedad.

Ha jugado Europa League y ganado una Copa del Rey con la Real. Le falta probar la Champions...

Sí. Sería muy bonito hacerlo con el Girona, un equipo que siento y del cual soy aficionado. Cuando me retire, animaré al Girona. Lo tengo clarísimo e inculcaré a mis hijos que sean del Girona. Por la gente que sentimos el club como yo, Stuani, Borja y los otros sería increíble.

¿Y ganar una Liga?

Son palabras mayores. En el ámbito mundial sería más heavy que el que hizo el Leicester hace unos años en Inglaterra. Para un forofo que ha visto lo Girona a Tercera, vivir esto sería grandioso.

Portu en el partido ante Las Palmas en Montilivi / EFE/ David Borrat

¿Se atreve a hacer alguna promesa si lo Girona llega a Europa?

Uf, es que después se tienen que cumplir... Va, subiré las escaleras de la Catedral.

¿Qué queda de aquel niño que iba con su abuelo en Murcia en coche a entrenar y soñaba ser profesional?

A veces es difícil mirar atrás en fútbol y repasar qué has conseguido y dónde has llegado. A menudo no damos valor a lo que tenemos y nos enfadamos por nada. Cuando me toque plegar, miraré atrás y pensaré que he sido feliz. Quizás lloraré como una magdalena, no lo sé. De aquel niño queda poco, a pesar de que siempre está cuando lo necesito.

¿Qué compañero le ha sorprendido más?

He jugado con grandes futbolistas como David Silva, Oyarzabal... En el Girona hay un nivel altísimo. Savinho está en un estado de forma espectacular y vuela por el campo. Dovbyk, Herrera, Blind...