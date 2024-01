Michel: "No podemos pensar que nuestro objetivo es ganar la liga"

A Michel no le van a mover del camino que tiene trazado. Sabe cómo funciona esto del fútbol. Un día eres invencible y al otro empiezas a caer. Es por ello que no le van a pillar por sorpresa en ninguna rueda de prensa. El mensaje siempre es el mismo: aún queda mucho y hay que ir "partido a partido".

Ante el Almería, el técnico vallecano sabe que tiene un partido trampa, ante un colista que está yendo a más, pero no se siente en la obligación de ganar. El único buen objetivo en el partido es intentar igualar la mejor marca del Girona en Primera, esos 51 puntos. Con la victoria el domingo, uno de los objetivos marcados por el equipo en esta mitad de temporada ya estará cumplido.

"No estamos obligados a ganar. Estamos obligados a hacer un buen partido y ser nosotros mismos. Es lo único que pido, ser nosotros mismos. La obligatoriedad no existe. El objetivo es igualar los 51 puntos, que es igualar el recórd del Girona. Es un partido muy, muy dificil. Han empatado los dos últimos partidos en su casa. A un partido pueden ganar a cualquiera. Para nosotros no es un partido más, es un partido muy muy complicado. Necesitamos nuestra mejor versión", precisó Michel, que habló de las novedades que podría tener el equipo en la convocatoria.

Yangel y Tsygankov, de vuelta

En principio, Yangel Herrera y Viktor Tsygankov volverán a la lista, mientras que Borja García y Ricard Artero son las principales dudas. Dependerá de sus sensaciones en las próximas horas. El técnico de Vallecas, eso sí, confirmó que Eric Garcia y David López no estarán por lesión.

Otro de los temas candentes en estas semanas es el mercado de fichajes. El técnico del Girona confirmó que Ibra Kébé está cerca de dejar el equipo, por lo que "necesitaremos otro jugador en el centro del campo".

Sin embargo, Michel sabe de la dificultad para mejorar al equipo, aunque no le sobraría algún fichaje: "Siempre que el club dé pasos adelante es bueno. Veremos qué pasa con Ibra. Esa posible salida nos haría que necesitáramos otro jugador en medio. Veremos si es posible fichar jugadores que mejoren esta plantilla. Yo estoy contento porque el día a día es espectacular".

En cuanto a la sanción de David López, por cierto, Michel ha preferido no decir demasiado: "Está cerrado. Tenemos nuestra forma de ver las cosas. David está lesionado y se perderá los próximos partidos y ya está".

Por último, sobre la gestión de la derrota, el preparador madrileño precisó que "es verdad que esperemos que la derrota llegue tarde, pero puede pasar en cualquier momento. La mejor manera de preparar una derrota es trabajar para mejorar. El resultado no es nuestro iobjetivo, es el rendimiento