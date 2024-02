Michel: "Yo seguiré en el Girona, espero que Savinho también"

Michel, entrenador del Girona, aseguró que la próxima temporada seguirá en el Girona, confirmando así su continuidad en el equipo, tras ganar 3-0 al Rayo, y destacó su deseo de que "también Savinho pueda continuar con nosotros".

"Recuperamos la segunda posición, volvemos ser los máximos goleadores de Primera, son datos que nos gustan y que nos hacen querer seguir siendo los mismos hasta el final de temporada", dijo.

Cuestionado por su futuro, Michel fue claro. "Yo seguro que estaré aquí el año que viene, y espero que Savinho también pueda seguir con nosotros", dijo.

"Sabíamos que al Rayo es complicado generarle ocasiones, es un bloque muy compacto y además te pueden hacer transiciones, y hacerte daño al espacio", añadió.

También concedió el míster del Girona que el 3-0 "no refleja lo que ha sido el partido, porque ha estado igualado".

"Quizá en la primera parte hemos sido demasiado vertcales, nos ha faltado moverlos un poco más y hemos tenido muchas pérdidas", añadió.

"El gol nos ha dado tranquilidad, a la contra hemos podido hacer daño cuando ellos se han quedado con uno menos", dijo también Michel.

Una charla pospartido con Iñigo

El técnico madrileño, que disfrutó desde la banda del triunfo ante su ex equipo bajo una intensa lluvia, charló tras el partido con Iñigo, su homólogo en el Rayo. "Me han hablado muy bien de él y de su pasión, como persona es un crack, le he dicho que disfrute de Vallecas, es un club que yo también llevo en el corazón".

Michel también dio un toque de atención a Savinho por quitarse la camiseta para celebrar su segundo gol. "No nos gusta, tiene cosas que mejorar y esa es una de ellas", proclamó.

Savinho, por su parte, admitió que celebró sus goles a lo grande "porque no es fácil marcar en la Liga".

"El equipo me ayuda mucho en los entrenamientos", añadió.

Sobre su futuro, el brasileño se limitó a decir que piensa en "el día a día, en el partido a partido y en nuestros objetivos a corto plazo".