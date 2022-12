Míchel: "Queremos continuar en la Copa porque nos gusta mucho"

El técnico del Girona aseguró que su equipo necesitará "hacer un gran partido" porque el Cacereño tiene "muchas cosas buenas" Sobre su alineación, afirmó que "el once tiene que ser el mejor posible para ganar este partido, sin pensar en el encuentro de Liga"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró este martes, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Cacereño, que su equipo quiere "continuar" en la Copa del Rey porque le gusta "mucho", aunque avisó que "es una competición muy difícil porque con un partido malo estás fuera".

Míchel añadió que "la pretemporada ha sido buena, pero en la competición es donde hay que ver el nivel del equipo". También reconoció que el Girona necesitará "hacer un gran partido" porque el Cacereño tiene "muchas cosas buenas" y "es difícil que reciba goles: lleva 0,8 por partido".

El técnico rojiblanco apuntó que "será una prueba para LaLiga" y "un partido muy difícil, por el rival y porque es a un partido y siempre hay sorpresas". Sobre su alineación, afirmó que "el equipo tiene que ser el mejor posible para ganar este partido, sin pensar en el partido de liga".

Además, confirmó las bajas de Reinier Jesus, nuevamente lesionado, Borja García y Yangel Herrera, que podrían reaparecer en el duelo de la semana que viene contra el Rayo Vallecano, Rodrigo Riquelme, con "molestias", Juanpe Ramírez, Javi Hernández e Ibrahima Kébé. El Girona "tiene muchas bajas, pero el equipo está preparado para empezar la competición", argumentó Míchel.

Sobre la necesidad o no de incorporar un defensa por las lesiones de Juanpe y Javi Hernández, aseguró que no ve "ninguna urgencia", porque cuenta con David López, Bernardo Espinosa, Santi Bueno y Terrats, "un jugador que mentalmente es un crack y puede jugar en diferentes posiciones". "Si se puede mejorar el equipo se hará, pero no hay ninguna urgencia", dijo el técnico.