Míchel: "La primera vuelta fue tan buena que es normal que ahora se hable de mala racha"

Desde el primer día que llegó a Girona, con una manera de hacer natural, una idea alentadora y un talento privilegiado quedó claro que Míchel estaba condenado a triunfar en Montilivi. Nada ha cambiado dos años y medio después. Al contrario, el equipo ha ido reventando techo tras techo para situarse a las puertas del sueño de ser en la Champions League.

Sereno y natural como siempre, Míchel tiene ante si el reto más grande de su carrera. Lo sueña y siente que está al alcance y así lo transmite a sus jugadores, que lo siguen, a pesar de que los cantos de sirena los puedan despistar algún día. Los resultados han aflojado un poco, sí, pero viendo el rendimiento en el día a día, el madrileño no tiene dudas que el equipo luchará hasta el final y la afición podrá disfrutar de Europa.

P: ¿Cuánto de necesaria era esta parada?

Lo es sobre todo porque los lesionados tienen un poco más de tiempo para recuperarse. Después de perder, a mí me gusta más jugar enseguida, pero sí que las piernas están un poco cargadas y necesitan algo de reposo. Por eso es un buen momento, no por el tema anímico, porque el equipo está bien.

P: Miguel Gutiérrez, David López, *Yangel Herrera, Borja García... ¿Podrá recuperar alguien por el Betis?

Cada caso es diferente. Diría que los recuperaremos todos. Unos más justos que otros, pero tendrían que estar para el Betis.

P: ¿Se está exagernado demasiado con la mala dinámica fuera de casa?

Son los resultados. Yo siempre miro qué hemos hecho bien y que hemos hecho mal en cada partido para repetirlo o mejorarlo. He visto repetido dos veces el partido contra el Getafe y el equipo mereció más. Tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras, pero no marcamos y esto provocó que perdiéramos. Contra el Mallorca fue un partido muy igualado donde podía haber pasado de todo. Con Athletic y Madrid perdimos contra rivales que fueron superiores. El Mallorca y el Getafe, no. Hay que continuar haciendo el que sabemos hacer bien y tener un chico más de gol, porque en partidos igualados marcar los cambia.

P: ¿Alucina o encuentra absurdo hablar de mala dinámica con el equipo tercero y siete puntos de ventaja respecto al tercero?

Hemos hecho una primera vuelta tan buena que es normal que se hable de mala racha. La responsabilidad es continuar trabajando bien y centrarnos en lo que pasa adentro. Afuera, la gente no tiene la misma manera de ver las cosas que nosotros. Cada partido ha estado difícil, también en la primera vuelta y los detalles marcan la diferencia. Por mí no es ninguna mala racha. He podido hacer mejor las cosas en algún momento, pero el equipo está bien y estoy contento de cómo trabaja, que es lo más importante.

P: Después de perder a Bilbao dijo que el objetivo era entrar a la Liga de Campeones. ¿Era un golpe de efecto estudiado y premeditado?

Sabía que la gente estaría un poco más baja de moral o pensaría que el equipo podía caer. Quería decirlo después del día del Rayo la semana siguiente, pero me avancé porque consideraba que la gente necesitaba que notara mi confianza y que supiera que hacemos las cosas bien. Tengo la misma sensación. Somos un equipo que puede luchar por ir a la Champions.

P: ¿Tiene la sensación que después de tantas jornadas arriba del todo, se dé por hecho que lo Girona entrará en la Champions? ¿Es peligroso?

Hasta que no estemos clasificados, no será así. Siempre tenemos que mirar los puntos que se necesitan. Diría que 71 o 72, dependiendo de los rivales. La lucha ahora es de cuatro equipos. No tengo la sensación que la Real Sociedad llegue y el Madrid está por encima. Hasta que no estemos, no podremos decir que estamos. Ahora la diferencia es menos, pero esto puede ir cambiando.

P: Se ha llegado al tramo decisivo de la Liga. Contra el Getafe tenía cuatro titulares indiscutibles lesionados. ¿Se arrepiente de no haberse reforzado durante el mercado de invierno?

No. De verdad que no. Dije que necesitábamos un jugador más en medio del campo o en el eje de la defensa, pero cuando queríamos hacerlo el mercado no ofrecía lo que deseábamos. Para firmar alguien que no mejore lo que tenemos, es mejor no hacer nada. Las bajas, sobre todo en la posición de central, han venido juntas y se ha notado un poco. De todos modos, considero que el equipo está preparado para acabar la temporada perfectamente.

Míchel durante la entrevista en el centro de entrenamientos de la Vinya, al PGA de Caldes de Malavella. / David Aparicio

P: ¿Ha hablado con Aleix Garcia? ¿Ha entendido el mensaje tan directo que le envió después de Getafe?

Sí. Tenemos una relación especial con Aleix. Para mí es un jugador importante y él sabe que soy muy exigente con él. No me corto en la hora de decírselo. Sabe que tiene que mejorar en algún partido. Del mismo modo que recibe elogios, también tiene que saber llevar cuando la gente pueda decir que no estuvo bien.

P: ¿Que Jastin entrara antes que Valery es un mensaje?

No! Son jugadores diferentes. En espacios cortos, Jastin tiene más dribbling. Valery es diferente que Jastin. Me han preguntado por Valery, Arnau, Pablo Torre... Todos entrenan bien. Yo tengo que buscar lo mejor por el equipo al once titular y después en los cambios. Un jugador puede entrenar bien y estarse tres o cuatro jornadas sin jugar porque no necesito, o pienso yo que no necesito, sus características. Es difícil de asimilar. Siempre les digo que es muy difícil entrenar muy bien, que piensen que se merecen jugar, yo también pensarlo y decírselo, pero no poderlo hacer porque necesito un jugador más rápido o preparado para luchar cada pelota. En la cabeza tengo ganar el partido y soy consciente que hay jugadores que se merecen jugar más y no lo hacen.

Arnau está molesto conmigo y es normal. Mis decisiones son mías Míchel

P: ¿Hay el riesgo que no lo entiendan y puedan hundirse? Por ejemplo, Arnau ha pasado de ser uno de los jugadores más destacados del equipo e internacional sub-21 a desaparecer de los onzes.

Arnau entrena bien, que es lo mejor y lo que hace falta. Está molesto conmigo y es normal. Mis decisiones son mías. No puedo hacer nada.

P: ¿Mantiene que sería un golpe duro no clasificarse para la Champions?

Sí. El equipo se lo merece y estamos en una buena posición para conseguirlo. No hacerlo, por mí, no sería ningún fracaso, pero sí un golpe muy fuerte.

Tengo la sensación que mi manera de hacer las cosas no los desgasta ni ellos ni a mí Míchel

P: ¿La eliminación en los cuartos de final de la Copa fue una gran oportunidad perdida?

Por mí sí. Era un momento clave de la temporada y de nuestra historia. Ahora bien, reconozco y asumo que el Mallorca fue mejor que nosotros.

P: ¿Cuántas entrevistas ha concedido esta temporada?

Muchas! Estoy bien, no es ninguna carga para mí. Es una forma de reconocimiento de nuestro buen trabajo. Más de cincuenta quizás entre una cosa y otra. De aquí y de fuera y esto quiere decir que se habla de nosotros en todas partes.

P: De jugador, con el Rayo, entró en Europa por primera vez y fue el autor del primer gol del club en competición continental. ¿Está escrito que tiene que ser el hombre que llevará el Girona a Europa?

No tengo ningún don. Es trabajo y, sobre todo, estar en el momento adecuado en el lugar adecuado. El club ha hecho un proyecto muy bueno y todos hemos dado un paso adelante. Ojalá el año que viene podamos disfrutar de Europa.

P: ¿Ha hablado últimamente con Pep Guardiola?

No, porque está atareado en un momento intenso de la temporada con su equipo. Cómo yo también, aquí. Con Pere sí que hablamos a menudo del Girona y del City.

P: Tiene contrato hasta el 2026 y ha dicho a menudo que quiere jugar en Europa con el Girona. ¿Ha recibido ofertas? ¿Se tiene que sufrir por su continuidad?

Si hay ofertas o no, no lo sé. Cuando los proyectos están bien y yo y mi familia estamos bien, no necesito nada más. Ahora tengo el reto de jugar tres competiciones en una temporada, que no he vivido nunca, y me tengo que preparar bien. El mejor lugar para hacerlo es aquí en el Girona.

Míchel durante la entrevista en el centro de entrenamientos de la Vinya, al PGA de Caldes de Malavella. / David Aparicio

P: ¿Cree en los ciclos de los entrenadores?

No y sí. Este año hablé con algunos jugadores y les dije que los entrenadores a veces hablan y desgastan mucho. Tengo la sensación que mi manera de hacer las cosas no los desgasta ni ellos ni a mí. Mi tú a tú y mi manera de vivir las cosas es con naturalidad, como personas. Si soy amigo de alguien, en cuatro años, lo seré más y mejor. ¿Por qué tendría que ser al contrario? Es lo mismo con los jugadores. No hay desgaste con los años, al contrario.

P: ¿En que ha cambiado lo Míchel de julio del 2021 con el de marzo del 2024?

Soy mejor gracias a la gente que tengo a mi alrededor. He mejorado también porque estoy más preparado para controlar situaciones. No sé si es madurez o experiencia o ambas cosas. Con los jugadores y el equipo, tengo la sensación de saber qué hacer en cada momento y qué mensaje darlos.

P: Aquel «Quique, Pere, el año que viene a Europa!» del 20 de junio del 2022 durante la fiesta por el ascenso en el balcón del Ayuntamiento estuvo a punto de cumplirlo el año pasado. Ahora todavía va por más buen camino. ¿Un visionario?

(Ríe)... Estábamos todos un poco... dijéramos que bastante contentos... Los sueños, u objetivos, hay que sentirlos para hacerlos realidad. Si no, el equipo caerá. Cuando se llega a un objetivo y no eres capaz de cambiarlo, el equipo cae. Y al contrario, si quieres más, siempre serás capaz de luchar por más. Como por ejemplo, que tenemos un objetivo que tenemos al alcance. Si pienso en la permanencia y, cuando lo logramos, pienso «ya está», seguro que al entrenamiento me notarán diferente, menos exigente y sin capacidad de continuar mejorando. Es vital continuar soñando.

Los sueños, u objetivos, hay que sentirlos para hacerlos realidad. Míchel

P: ¿Se atreve a hacer alguna promesa si se entra en Champions?

No... porque... No, vale más que no... Será un sueño cumplido. Habremos sido capaces de hacer que nuestra afición esté bien representada a Europa.

P: ¿Y se jugaría a Montilivi?

El club está haciendo las cosas para arreglaro y tener Montilivi preparado para jugar en Europa. Lo conseguiremos.