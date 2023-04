Míchel: "Nos ha faltado determinación"

El entrenador del Girona aseguró que su preocupación se centra en que no han estado "fluidos" Las lesiones de Toni Villa y Aleix García "trastocó" al equipo, ya que se produjeron en el inicio

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha asegurado, tras perder ante el Real Valladolid, que su preocupación se centra en que no han estado "fluidos" en la zona de tres, pero ha alabado la "buena defensa" realizada por el conjunto blanquivioleta, con esa línea de cinco que les ha frenado.

Según ha comentado, las lesiones de Toni Villa y Aleix García "trastocó" al equipo, ya que se produjeron en el inicio, y de forma consecutiva, pero "no hay que ponerlo como excusa, puesto que hay plantilla suficiente para solventar el problema".

En este sentido, preguntado por la lesión del exjugador del Real Valladolid, Toni Villa, ha precisado que tenía "mala pinta", porque "parece que no tiene estabilidad en la rodilla y puede ser grave" y eso es lo que más le entristece, que "pueda perderse lo que resta de temporada".

En su opinión, el conjunto local "fue superior durante los primeros 25 minutos, y aprovechó para marcar, pero en la segunda parte el Girona tuvo más llegadas y hubo más paridad y más control del balón, pero no ha habido acierto en zona de tres, y ha faltado el talento individual en algunas acciones", ha indicado.

"En las áreas ellos han sido mejores, han tenido más acierto y se han llevado los tres puntos", ha añadido, al tiempo que ha precisado que, "tener la posesión no es indicativo de nada", ya que su equipo la ha tenido en la segunda mitad, pero el gol no ha llegado.

Considera que han "encarado desde el extremo, con un tres para dos por fuera, con un dos contra uno, pero ha faltado determinación en los duelos, y el Valladolid ha defendido bien el área" en la que no han hecho "tanto daño" como habrían querido.

Tal y como ha señalado, el Girona "ha tenido varias ocasiones, sobre todo en la segunda mitad, pero no se ha podido marcar, y el gol del rival ha estado mal defendido", de ahí que haya insistido en que no le hace feliz tener el balón, si eso no se traduce en un resultado positivo.

"Somos un equipo que siempre intenta tener el balón. Lo hemos tenido, y se ha buscado la portería contraria, pero me preocupa cómo se ha llegado al último tercio del campo del rival, donde hemos sido superados por su defensa de cinco", ha matizado.

En cuanto a las pérdidas de balón, ha comentado que "han sucedido siempre" puesto que son "un equipo que se expone" pero cree que "se han controlado, y se ha frenado las llegadas de Plata, Larin o Amallah, con lo que los fallos han sido puntuales".

Respecto al cambio en el Real Valladolid tras la llegada del nuevo técnico, Paulo Pezzolano, ha dicho que "se han analizado los partidos del nuevo míster, que ha utilizado a Hongla como central y medio centro y cada uno hace su trabajo, como lo hizo "Pacheta", pero ahora está teniendo buenos resultados".

Por último, cuestionado por el futuro, Míchel ha asegurado que "hay una buena plantilla, que entrena muy bien, y la confianza en ella es total, por lo que no debe preocupar el calendario, sino que la gente llegue sana a esa recta final".