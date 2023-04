Una carrera de obstáculos insalvable para el Girona

Los rojiblancos sobrepone a un mal inicio y a las lesiones de Toni Villa y Aleix Garcia pero son incapaces de igualar el gol de Monchu Los de Míchel, lejos de la mejor versión, ven cortada la buena dinámica de resultados antes de recibir al Madrid

Lo que mal empieza mal acaba, que dice aquel. El Girona, cargado de bajas, ya no llegaba bien a un partido que todavía se haría más cuesta arriba nada más empezar con las lesiones de Toni Villa y Aleix Garcia. Para rematar, Monchu avanzaba a los locales con un gol que hacía prever que la película de miedo se podía convertir en sanguinaria. Aun así, con un equipo de circunstancias, los gerundenses pudieron parar el golpe en la primera parte y, en la reanudación, incluso rozaron el empate en un par de ocasiones.

FICHA TÉCNICA LaLiga VAL 1 ________________ 0 GIR ALINEACIONES Valladolid Masip; Fresneda, Joaquín, El Yamiq (Javi Sánchez, 64'), Hongla, Escudero (Luis Pérez, 70'); Plata (Roque Mesa, 90'), Kike Pérez, Monchu (Aguado, 70'), Amallah (Machis, 70') y Larin. Girona Gazzaniga; Arnau (Riquelme, 78'), Bernardo, Juanpe, Javi Hernández; Romeu; Tsykankov, Iván Martín (Couto, 78'), Aleix García (Reinier, 11'), Toni Villa (Valery, 4' (Artero, 78') y Stuani. Gol 1-0 M. 24 Monchu. Árbitro Melero López. TA: Amallah (67')/Iván Martín (41'). Estadio José Zorrilla. 21.033 espectadores.

La carencia de precisión y, la cara de Masip que paró una buena ocasión de Reinier lo evitaron. La derrota corta la buena dinámica del equipo, que continúa con un buen colchón provisional de puntos respecto al descenso a la espera de recibir al Madrid y visitar al Sevilla. Vienen curvas para rematar el trabajo, pero los de Míchel tienen una red de seguridad que tienen que saber administrar y, sobre todo, no fiarse. El primer match-baile salió cruz.

Las bajas sensibles de cuatro titulares fijos como Bueno, David López, Borja García y Castellanos, hicieron que Míchel recuperara la vieja guardia para el eje de la defensa con Juanpe y Bernardo, volviera a la titularidad Aleix Garcia y confiara todo el peso ofensivo en Cristhian Stuani, tres meses después de la última vez. Cómo si hubiera pisado una caca al entrar en el campo, el Girona vio como en menos de diez minutos perdía dos jugadores por lesión. Treinta segundos duró en el campo Toni Villa y, bien poco más lo hizo Aleix Garcia. Dos contratiempos que obligaban a cambiar el plan de partido de Míchel nada más empezar y que a punto estuvieron de coger al equipo con el pie cambiado. Larin frotó el 1-0 en dos golpes de cabeza en que ganó la partida a Bernardo primero y Juanpe después.

El Girona todavía se tenía que poner. Las lesiones habían trastornado los de Míchel que no eran capaces de hacer tres pases consecutivos. Además, la mala suerte no se había acabado. Un rebote de Reinier acabó con la pelota en el área gerundense y Monchu lo enviaría al fondo de la red. El partido iba camino de convertirse en una película de miedo. Un chut de Javi Hernández que desvió Masip a córner fue el primer intento de un Girona que tuvo que volver a sacar el paraguas cuando el Valladolid pulsó el acelerador. Gazzaniga tuvo que intervenir para enviar a córner un chut de Escudero y poco después, el chut de Kike Pérez lamió palo.

El Girona parecía superadísimo pero antes del descanso se acercó al área de Masip con una media vuelta de Juanpe y un par de llegadas de Tsygankov. A la media parte, eso sí, se llegaría con desventaja mínima, un resultado que, tal como había ido todo, era la mejor noticia.

Míchel tenía mucho trabajo en el vestuario durante el descanso. Armas para intentar cambiar el partido, el técnico tenía muy pocas en el banquillo. La reanudación empezaría con un par de internadas de Valery e iván Martín sin consecuencias pero que fueron la muestra que el Girona no había bajado los brazos. El equipo había subido la línea de presión pero continuaba incómodo y sin llegar a la portería rival a través de la posesión. Mientras tanto, el Valladolid necesitaba mucho menos para hacer daño. Larin haría lucir Gazzaniga con otro cabezazo que el argentino tendría que desviar a córner. Aun así, la segunda parte empezaba a ser del Girona. El equipo recuperaba la pelota con facilidad y generaba sensación de peligro en el área local. Más clara todavía fue un remate de Reinier que paró Masip con la cara. El asedio gerundense se incrementaría con un intento de Bernardo, incorporado al ataque.

Faltaba precisión y piernas, también. Míchel refrescó el equipo para el último cuarto de partido haciendo entrar Couto, Artero y Riquelme. Se llegaba a los minutos finales con todo abierto, el Girona dominando y el Valladolid sufriendo y empezando a pedir la hora. La entrada de Riquelme había dotado de desequilibrio el ataque gerundense pero las centradas en el área buscando la cabeza de Stuani no eran precisas. Zorrilla empezaba a pedir la hora y más que lo haría viendo cómo Stuani no era podía conectar bien el remate en la salida de un córner en la última jugada de un partido que no tuvo final feliz.