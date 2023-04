Stuani y diez más para el primer 'match ball' del Girona

La ausencia por sanción de Castellanos abre las puertas de la titularidad en Valladolid para el uruguayo, tres meses después de la última vez Borja García, con una lesión en la fascia plantar, se añade a las bajas de Bueno, David López y Herrera. Callens y Reinier, las novedades de Míchel

El trabajo no está hecho. Todavía. Pese al ambiente de optimismo que invade el entorno rojiblanco, sobre todo por parte de la afición, el Girona sabe que no puede bajar la guardia. Este sábado en Valladolid, el equipo tiene la oportunidad de dar un puñetazo en la mesa y dejar sentenciada la permanencia. Puede ser el día, sí, porque los de Míchel encadenan cuatro jornadas invictas (8 puntos de 12 posibles) con buenas sensaciones y se enfrentan a un rival directo.

Ahora bien, el duelo en Pucela también tiene cierto riesgo. Es un partido de esos trampa y que si el equipo no lo encara con la mentalidad y competitividad adecuada puede salir escaldado como ya le ha pasado esta temporada en Cádiz y en las primeras partes de los partidos en Almería y Getafe. El temor se acentúa viendo la avalancha de bajas con la que llega el Girona. Y es que aparte de las ausencias ya conocidas de los sancionados Santi Bueno y Taty Castellanos, Míchel confirmó que los problemas en la fascia plantar impedirán que Borja García esté también en Pucela. Además, David López tampoco se ha recuperado a tiempo. La lista de bajas la completan los lesionados Yangel Herrera e Ibra Kébé. Por el contrario, el técnico recupera a Callens y Reinier.

Después de muchas jornadas con un once tipo, Míchel tendrá que meditar cómo cubre las ausencias de cuatro jugadores titulares. David López ya fue baja contra el Elche y Juanpe ocupó su puesto en el eje. Este sábado, el canario repetirá y a su lado tendrá a Bernardo Espinosa, que hará de Bueno. La sanción de Castellanos abrirá la puerta del once a Cristhian Stuani. El uruguayo no es titular desde la derrota en el campo del Villarreal (1-0) hace tres meses.

Galones para Stuani

Revulsivo habitual, el Matador de Tala vivirá apenas su sexta titularidad en la Liga. En las otras cinco, Stuani marcó en tres partidos: Getafe, Almería, Sevilla. Por tanto, ninguna duda y, tal y como recordó el técnico, “confianza total” en el “buque insignia” del vestuario. El factor Stuani, pues, será una de las armas intimidatorias de un Girona, que muy probablemente tendrá que variar un poco en la forma de presionar y, por tanto, de jugar. No sería de descartar la posibilidad de que, incluso, Míchel se decantara por jugar con tres centrales y Javi Hernández pasara al eje.

La baja de Borja García facilitará la vuelta al once de un habitual hasta que se lesionó, Aleix Garcia. El ex del Eibar volverá a hacer pareja con Oriol Romeu en medio del campo y hará avanzar la posición de Iván Martín, hacia la mediapunta. El jugador cedido por el Villarreal, pues, será el enlace con Stuani arriba y estará acompañado en las bandas por Tsygankov y Toni Villa. El extremo murciano -que hizo una asistencia a Castellanos el pasado domingo contra el Elche- se perfila titular donde fue su casa durante doce años.

Entre Toni Villa y Tsygankov tendrán la misión de intentar que dos de los laterales de mayor proyección de la Liga no se incorporen al ataque y, al mismo tiempo, ayudar a tapar a los extremos peligrosísimos Gonzalo Plata y Darwin Machís que, ya recuperado, podría ser titular.

Quien merecerá una vigilancia especial es Cyle Larin. El canadiense, incorporado en enero del Brujas, ha marcado cinco goles en diez jornadas y es la gran amenaza. Olaza y Anuar son baja por lesión. La llegada del uruguayo Paulo Pezzolano al banquillo en el puesto de Pachetaha dotado al equipo castellano de mayor alegría en ataque. Pezzolano, exjugador del Mallorca (2009-10) y que dirigía al Cruzeiro -club que como el Valladolid también es propiedad de Ronaldo Nazario- está sancionado.

Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Luis Pérez, El Yamiq, Joaquín, Fresneda; Monchu, Hongla, Kike Pérez; Amallah; Larin y Gonzalo Plata.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Juanpe, Bernardo, Javi Hernández; Aleix, Oriol Romeu; Tsygankov, Iván Martín, Toni Villa; y Stuani.

Árbitro: Melero López (andaluz).

Hora: 18.30h