El líder 'silencioso' del Girona

Siempre está dispuesto a darlo todo. No importa si no sale de titular, porque en cuanto salte al césped, saldrá más motivado que nadie. Es de aquellos futbolistas que a cualquier entrenador le encantaría tener en sus filas.

Trabajador, intenso, humilde... y silencioso. Así es Cristian Portugués, mejor conocido como Portu. Uno de los 'soldados' de Míchel, y la personificación del trabajo y el esfuerzo en el fútbol. Porque pese a que el escenario en LaLiga no está siendo el ideal para sus intereses, el miércoles ante el Rayo en la Copa demostró por qué es imprescindible en este Girona.

PROTAGONISTA EN LOS TRES GOLES

Apareció en la foto de los tres goles del Girona al Rayo Vallecano. Y para bien. Dio el último pase a Stuani con la puntera de su bota derecha tras una gran acción individual de Tsygankov (cuyo partido también dio que hablar), provocó el penalti que convertiría el uruguayo y habilitó a Daley Blind en el tercero tras un buen centro desde el costado derecho.

Y solo eso. Porque además de ser clave para que el conjunto catalán obtuviera el billete a los cuartos de final, que le permite soñar con las primeras semifinales de su historia en la competición, no paró en todo el partido. Y resulta extraordinario ver como se empleó en el minuto 90 con la misma intensidad y agresividad que en el minuto uno del encuentro.

MÁS CÓMODO DE ENGANCHE

"Me siento más cómodo de segundo punta que de extremo. Y que de carrilero, una posición que no me gusta", afirmaba el propio Portu en zona mixta una vez finalizó la eliminatoria. Y es que, sin precipitarnos mucho, fue, fácilmente, su mejor partido en lo que llevamos de temporada.

Todos los goles fueron gracias a su incansable trabajo, llegando en segunda línea en cada jugada. Jugó los noventa minutos, estando en la zona de influencia del balón cada vez que el Girona perdía la posesión, contribuyendo a su recuperación. Un aspecto clave en la filosofía de Míchel en este Girona, la presión tras pérdida.

APROVECHA SUS OPORTUNIDADES

Su compromiso y entrega es admirable. Pero lo que también se tiene que valorar, y pasa desapercibido, es el rendimiento que ofrece en relación a los pocos minutos que tiene. Y es que en el partido de la tercera ronda de Copa ante el Elche, fue él quien generó ambos goles.

En LaLiga se apunta dos dianas y dos asistencias en tan solo 308 minutos. Dicho de otra manera, contribuye en un gol cada 77 minutos. Y si incluimos a la Copa del Rey en la ecuación, lo hace cada 92 minutos.

Aunque todo indica a que no partirá de inicio ante el Sevilla el domingo, no sería para nada una mala idea.