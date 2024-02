Girona: todavía no es un 'todo o nada'

"Si somos capaces de ganar en San Mamés, el objetivo será la Champions", pronunciaba Míchel, con convicción, en la previa. Y no andaba para nada equivocado. Las estadísticas no mienten y está claro que si el Girona logra salir de San Mamés con los tres puntos bajo su brazo, daría un gran golpe sobre la mesa. Pero eso no quiere decir que si empata o pierde se acabe el mundo y se agoten por completo sus opciones. Porque queda mucha liga por delante.

Eso es. Nos encontramos en la vigesimoquinta jornada de LaLiga EA Sports y lo que pase esta noche en San Mamés no será para nada definitivo ni marcará el desenlace de ambos conjuntos de cara al final de temporada. Es verdad que hay mucho más que tres puntos en juego, y que el Girona tiene el viento a favor.

OPORTUNIDAD DE AMPLIAR LA BRECHA

Los de Míchel cuentan con 56 puntos en su casillero, que se traducen en 17 victorias, cinco empates y dos derrotas. Mientras que los de Ernesto Valverde han cosechado 46 puntos, por lo que han sumado 13 victorias, siete empates y cuatro derrotas.

El Girona quiere reencontrar su mejor versión en San Mamés / EFE

Ahora mismo pues, son diez los puntos que separan a un equipo del otro. Y si el Girona se lleva la victoria, ampliaría está brecha hasta los 13 puntos, una distancia que lo pondría todo de cara para que el equipo logre hacer realidad su sueño europeo. Se pondría a cinco y a ocho puntos por encima de Barça y Atlético, respectivamente, y le recortaría tres puntos al Real Madrid.

Teniendo todo esto en cuenta, es obvio que una victoria allanaría el camino del Girona para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

NO HAY QUE CAER EN LA TRAMPA

Pero si el partido termina en empate o si el Athletic se hace con la victoria, no tendrían por qué saltar las alarmas. Primero, porque todavía quedan trece jornadas por delante y muchos puntos en juego; y segundo, porque sí, pese a ser un rival directo en la pelea por los puestos de Champions, el empate lo dejaría todo prácticamente igual, y además el equipo mantendría la segunda posición, y la derrota situaría a los de Valverde a siete puntos.

Por lo tanto, la clave está en no tener las expectativas muy altas, ni muy bajas. Y, sobre todo, no dramatizar de más si el resultado no acaba siendo del todo positivo.

EL 'MEJOR' EQUIPO QUE PISÓ MONTILIVI

Además de visitar uno de los estadios más complicados de LaLiga, el Girona se enfrenta al mejor equipo que pasó por Montilivi en la primera vuelta. Y es que, con permiso del Real Madrid, que ganó por 3-0, el Athletic Club ha sido el único equipo que ha logrado sumar en Montilivi en los primeros 19 partidos.

Al equipo no le queda otra que estar defensivamente muy intenso y con mucha actitud. Y la presión tras pérdida deberá de ser mucho más agresiva que en los últimos partidos, porque el conjunto vasco es muy rápido a la contra y tiene jugadores muy verticales que podrán hacer daño a la espalda.

Pero, sobre todo, el Girona tiene que salir con la intención y la ilusión de ganar, sin la presión de pensar que se trata de un partido decisivo. Porque no lo es. Todavía no.