Un buen día para el Girona para dejar huella

El Girona visita al Sevilla en el Pizjuán en un encuentro que puede ser un 'trampolín' para pelear por estar en Europa Míchel no quiere que la última victoria frente al Real Madrid condicione la actitud con la que sus jugadores saltarán al verde

Los ecos de la impactante victoria del Girona del pasado martes contra el Real Madrid (4-2) todavía resuenan y tardarán mucho en dejar de hacerlo. De hecho, es un partido que quedará para la historia y se recordará para siempre. El equipo, y sobre todo ‘Taty’ Castellanos, autor de los cuatro goles, han sido protagonistas mediáticos durante toda la semana a raíz del gran hito.

Ahora bien, la Liga no se acabó el martes. La competición no para y el Girona vuelve a entrar en escena este lunes en el Sánchez Pizjuán contra uno de los equipos más en forma del momento como el Sevilla. Saber si la euforia por el 4-2 se ha frenado cuando tocaba y si Míchel ha sido capaz de centrarlos para salir como animales al estadio andaluz es la gran incógnita.

El técnico recordaba este domingo que la victoria había ido de maravilla para el club, pero tocaba focalizar todos los sentidos en el Sevilla porque si no, “tocaría perder”. Convencido que no será así, el madrileño ha intentado concienciar a sus hombres de que, además de ganar al Madrid, hay todavía muchos retos alentadores y bonitos de aquí a final de temporada. Llegar a los 53 puntos o quedar entre los diez primeros son objetivos suficientemente golosos para no levantar el pie del acelerador.

Y, si los resultados llegan, puede haber alguna rendija hacia Europa. De momento, toca tratar de parar los pies al Sevilla en un partido donde no estará Arnau Martínez, por sanción, ni Cristhian Stuani, por una lesión en el muslo. Borja García, Yangel, Aleix García, Toni Villa y Kébé continúan de baja, mientras que la buena noticia es la recuperación de David López. El joven Biel Farrés también ha entrado a la convocatoria.

Cambio obligado

Menguado otra vez por la avalancha de ausencias, el Girona confía saber aprovechar el impulso anímico de esta semana para intentar hacer otra gorda en un escenario imponente. Sin Arnau, Yan Couto tiene todos los números de ocupar la banda derecha de la defensa.

El resto del equipo no variará mucho respecto al martes, y la única duda es si David López entrará directamente en el once o bien Juanpe, como parece más probable, se mantendrá. Oriol Romeu e Iván Martín repetirán en medio del campo, con la ayuda de Tsygankov en la media punta y Riquelme por la izquierda. Habrá que ver si Valery ocupa el extremo derecho o bien el técnico reordena el equipo para jugar de otro modo. Quien tiene la titularidad asegurada es Castellanos.

Alineaciones probables:

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Badé, Gudelj, Acuña; Gueye, Fernando; Suso, Óliver Torres, Bryan Gil; y Rafa Mir.

Girona: Gazzaniga; Couto, Santi Bueno, Juanpe, Miguel Gutiérrez; Romeu; Tsygankov, Iván Martín, Riquelme, Valery; y Castellanos.