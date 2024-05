Chus Mateo: “Me gustaría que no estuviese cerca la Final Four, pero no podemos poner excusas”

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, confesó que la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa (al mejor de tres partidos) que les enfrenta desde este miércoles al Dreamland Gran Canaria, le gustaría “no estuviese delante de la Final a Cuatro” de la Euroliga, pero subrayó que no pueden “poner excusas ni cambiar el calendario”.

“Por supuesto que me gustaría que no estuviera delante de la Final a Cuatro, pero es lo que hay porque no podemos poner excusas ni cambiar el calendario ni pensar que sería mejor. Es lo que hay y afrontarlo como viene”, remarcó el técnico en la rueda de prensa previa al primer partido frente el conjunto canario en el Wizink Center este miércoles a las 20:30 CET.

Tras ese partido, ambos conjuntos se volverán a ver las caras el viernes a la misma hora en Gran Canaria. En el caso de necesitar un tercer partido, la eliminatoria volvería a Madrid el domingo a las 18:30, apenas una semana antes del enfrentamiento contra el Olympiacos de semifinales de Euroliga.

Mateo, que reconoció que “es muy importante empezar con muy bien pie” y demostrar “concentración, energía y voluntad de sacrificio”, remarcó que no se van a reservar ya que “no sería justo con el trabajo realizado anteriormente y con el rival”. Lamentó la baja de Gaby Deck, que sufrió una rotura de ligamento colateral interno de la rodilla derecha el pasado 10 de mayo en el partido frente al Valencia Basket.

“Le vamos a echar mucho de menos eso te lo digo ya. Este vestuario le adora y si algo puedo hacerles ver a los chicos que quedan sanos es que nosotros vamos a hacer un esfuerzo extra porque Gaby no está con nosotros y queremos hacerle ver que le agradecemos todo el trabajo que ha hecho previamente porque nos ha traído también hasta aquí”, afirmó el entrenador, que podrá contar con el resto de la plantilla ya que el francés Fabian Causeur que “venía de estar un poco parado por una enfermedad ahora está bien”.

El Real Madrid terminó su participación en la temporada regular de la Liga Endesa el pasado domingo con un triunfo ante el Baskonia (106-100) que no le valió para ser primero y condenó a su oponente a quedarse fuera del 'playoff' por primera vez desde que se instauró este sistema de competición hace 41 años.

Con este segundo puesto, el conjunto merengue perdería el factor cancha en una hipotética final contra el Unicaja, que acabó primero por primera vez desde la temporada 2005-06 donde también lo logró y aquel año fue campeón. Si consiguen el pase a semifinales mantendrá el factor cancha frente al vencedor de la eliminatoria entre el Barcelona y el Lenovo Tenerife.

El técnico madridista se deshizo en elogios al hablar de su rival: “Hay que respetar muchísimo a un rival que se lo merece porque juega muy bien y que tiene muchos recursos desde el perímetro y es un equipo muy coral con jugadores muy importantes y sería absurdo focalizar todo en un aspecto del juego porque tienen muchas fortalezas que tenemos que intentar minimizar, y estoy seguro de que Gran Canaria va a ser el equipo que todos conocemos”.

“Ahí en la isla perdimos porque ellos jugaron francamente bien y es un equipo temible. Es verdad que faltaba gente como Tavares, Llul, Yabusele, pero nos ganaron jugando muy bien al baloncesto”, añadió el técnico tras repasar el último enfrentamiento entre ambos en el que Dreamland Gran Canaria se impuso por 100-77 en la jornada 20 de la liga regular.

Sobre mantener la motivación después de 76 partidos de temporada, Chus Mateo reconoció que no siempre se puede hacer ya que hay días que al equipo “le cuesta más entrar y tienes que ingeniártelas”, porque tratar de mantener la concentración “no es fácil” y reconoció que la temporada se “hace larga porque cuando otros están de vacaciones, nosotros seguimos peleando por ganar”.