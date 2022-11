Rosalía y Alexia Putellas, unidas en Los 40 Music Awards por la emoción

Alexia Putellas entrega el premio Los 40 Music Awards al mejor álbum español a Rosalía "Qué fuerte porque soy muy fan de Alexia. No sabía que me lo iba a dar ella"

Rosalía arrasó en Los 40 Music Awards llevándose a casa dos premios: el de mejor gira internacional, y el de mejor álbum español. La artista catalana demostró que es la reina indiscutible de la música en nuestro país, pero no pudo evitar emocionarse cuando el segundo de estos galardones se lo entregó Alexia Putellas, jugadora del F.C. Barcelona femenino.

Aunque Alexia no estaba sola en el escenario al acompañarla Paula Echevarría, fue la futbolista la que acaparó todas las miradas de Rosalía: "¡qué fuerte porque soy tan fan de Alexia, que no sabía que me lo estaba dando ella! ¡Me acabo de dar cuenta!". Es evidente la predilección que siente hacia la deportista catalana, porque por la emoción del momento tardó un poco en percatarse que era ella la que le estaba dando el premio. ¡Típico de Rosalía!

Rosalía, emocionada tras recibir el premio en @Los40 de la mano de Alexia Putellas:



🗣 “Qué fuerte porque soy muy fan de Alexia. No sabía que me lo iba a dar ella”.pic.twitter.com/kxPONl7zI2 — Mayca Jiménez Durillo (@Mayca_Jimenez) 4 de noviembre de 2022

Por cierto, aunque ha pasado algo más desapercibido, Rosalía cometió un pequeño error: "gracias también a María". ¿Qué María? Porque al lado de Alexia Putellas estaba la actriz y modelo Paula Echevarría. ¿Cosas del directo, quizás?