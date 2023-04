Risto Mejide prepara una visita al Camp Nou con una camiseta que puede levantar ampollas

El publicista hizo una petición al Barcelona para que le hiciesen una camiseta que pusiera 'Negreira' El presentador de 'Todo es mentira' ha enseñado en directo la camiseta que ha recibido del club catalán

Hace unos días, Risto Mejide sorprendió a la audiencia con una petición al F.C. Barcelona. El presentador de televisión pidió una camiseta con el nombre de Negreira en la espalda: "Quiero una camiseta conmemorativa de lo que está ocurriendo", aseguró en el plató de 'Todo es mentira', refiriéndose al 'Caso Negreira'.

El pasado lunes, tras no haber recibido respuesta por parte del club, el publicista reclamó una justificación al equipo catalán: "Que me enseñen dónde pone que no se puede imprimir 'Negreira' (…) Esto es discriminación", comentó.

Risto ha arrancado el programa 'Todo es mentira' comentando que ha recibido la camiseta que había pedido y que "a parte de ser el mejor club del mundo, también tienen sentido del humor". Además, ha asegurado que le ha costado mucho conseguirla: "Esta camiseta ha costado Dios y ayuda tenerla, pero ya la tenemos aquí".

El presentador ha querido agradecer a todos por su apoyo y "a todos los Negreira" por haberles escrito. Ha comentado que están "felices de que no se discrimine a nadie en ningún club de futbol, y especialmente en el F.C. Barcelona".

Además, ha avisado a la audiencia, y y ha asegurado que lo próximo que haga es vestirla en el campo culé: "Mi siguiente paso es llevármela al Camp Nou".