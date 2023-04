Risto Mejide tiene un enfrentamiento con una espectadora en 'Got Talent'

Os contamos lo ocurrido durante el último programa de 'Got Talent' entre Risto y una de las espectadoras “De verdad, no os puede gustar todo. Tiene que haber algo de criterio aquí”, decía Risto al público

Durante la segunda gala de Got Talent: All Stars pudimos ver varios números, entre los que se encontraba el de Les Sancho, un grupo de bailarines franceses, que planteaban sobre el escenario un número basado en el baile y en el humor. Este número estaba repleto de acrobacias y con una gran demostración de la sintonía que tenían entre ambos, algo que hicieron acompañados por ritmos latinos y de mambo. Además, el público presente en el plató lo recibió con una gran ovación tras la actuación, de hecho a parte del jurado también le encantó.

Concretamente, a los miembros del jurado que les gustó la actuación fueron Leo Harlem, Paula Echevarría y Edurne. Por otro lado, la percepción de Risto Mejide fue bastante distinta. Tal fue así que pudimos ver a ese Risto que tantos momentos de tensión ha protagonizado en nuestra televisión siendo jurado. Siendo más exactos, el presentador y, en este caso, jurado tuvo un enfrentamiento con una persona del público al cuestionar su ausencia de criterio para evaluar las actuaciones de los propios participantes del programa.

La cosa fue de la siguiente manera. Risto tomó palabra en primer lugar para decir que aunque no iba a decir que no le había gustado, sí tenía la sensación de que el show se había quedado a medias. “¿Cómo puedes decir que no te ha gustado el número si el público se ha puesto de pie a aplaudirnos? El número es redondo y yo soy la guinda del pastel”, bromeaba Bubu, el portavoz de Les Sancho.

Sobre eso, el propio Risto tenía una respuesta: “Te lo explico muy fácil. Creo que está a medias porque he estado a medio camino entre un número de baile y uno humorístico. Y creo que si lo hacéis más evidente el humor el número puede quedar redondísimo, porque como buenos bailarines que sois eso no lo vais a perder”, indicaba.

Tras esta valoración y la del resto del jurado de Got Talent, que fue bastante más positiva, llegaba el plato fuerte de la noticia. Mientras tenía lugar el cambio de concursante, Risto se dirigió al público para comentar lo siguiente: “De verdad, no os puede gustar todo. Tiene que haber algo de criterio aquí”.

Tras esto, pudimos escuchar la respuesta de una de las espectadoras: “Sí, pero dentro de lo que cabe ha estado bien”. Una contestación a la que Risto reaccionó de forma cortante. “No, pero hablo por aquí”, alegó señalando a otra zona del patio de butacas. “Tú ya sé que no tienes. El resto”, añadió provocando alguna risa irónica antes de dar paso a la siguiente participante.