El frío gesto de Risto Mejide con Laura Escanes en su cumpleaños

La influencer catalana ha cumplido 27 años recientemente Risto Mejide ha querido felicitarla públicamente con este mensaje

El romance entre los dos terminó hace unos unos meses, pero Risto Mejide y Laura Escanes siguen ocupando titulares juntos, aunque sea después de su separación. La influencer ha cumplido 27 años recientemente, y el publicista y jurado de televisión ha felicitado públicamente a su exmujer de una forma muy diferente que los años anteriores.

Risto Mejide ha publicado en Instagram dos fotografías de la celebración del pasado y el mensaje: "Feliz cumpleaños a la madre de mi hija". Una felicitación cordial, positiva, pero un gesto frío si lo comparamos con los mensajes que le ha dedicado años anteriores. Esta fue la felicitación de Risto el año pasado:

"Hoy cumple años la mujer de mi vida. Iba a escribir una de esas felicitaciones cursis que tanto gustan por aquí, pero la verdad es que sólo me apetece compartir que esta mujer me hace jodidamente feliz. A mí y a todo quien tiene el gusto de disfrutarla. Es mejor persona de lo que yo seré jamás. Y una luchadora como pocas he conocido. Así que nada, felicitadla si queréis, que ella se merece todo lo bueno… y más. Feliz cumpleaños, amor mío".

Mientras escribía esas palabras era impensable para ninguno de ellos que el amor entre ambos tenía fecha de caducidad. Ahora, ambos han hecho su vida con otras parejas y tan solo les une el recuerdo de su romance y el amor por su hija, Roma.