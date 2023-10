La razón por la que Neymar no estuvo en el parto de su hija con Bruna Biancardi

La influencer no ha dejado de ser noticia durante todo el embarazo por las presuntas infidelidades del brasileño

Por fin, tras meses de espera, Neymar y Bruna Biancardi están de celebración: ha venido al mundo su primera hija en común. Después de un embarazo en el que la modelo ha sido noticia por culpa de las presuntas infidelidades del futbolista brasileño, Bruna Biancardi ha dado a luz en un hospital de Brasil mientras Neymar Jr. se encontraba en Arabia Saudí por un compromiso laboral.

Ante la lluvia de críticas que ha recibido Neymar por esta ausencia, ha sido Bruna Biancardi la persona que se ha visto obligada a aclarar la razón por la que el padre de su hija no ha estado con ella en un momento tan importante como el parto:

"En la sala del parto fue una amiga la que me acompañó, porque el padre estaba en el vuelo de camino a Brasil", empezó a explicar Bruna Biancardi en sus stories de Instagram. Además, añadió que "el papá intentó, pero no logró llegar a tiempo al parto al no estar en Brasil. Aún así, estuvo presente en todo momento. Y después recuperó todo el tiempo perdido y estuvo todo el rato pegado a Mavie. Y Mavie a él también".

En este caso, las críticas a Neymar Jr. probablemente fueron desproporcionadas porque tanto el público como la madre de su hija sabían que se encontraba de viaje por un compromiso de trabajo. Al menos la familia ya se encuentra unida, lo cual agradecerá la modelo brasileña y pareja actual del futbolista.