¿Cómo pudo fumar marihuana Snoop Dogg en la Casa Blanca?

Fumó marihuana en los baños de la residencia presidencial Antes, se cercioró de que no había ninguna alarma anti humo

¿Fumar marihuana en la Casa Blanca es posible? Cualquiera en su sano juicio lo negaría, pero Snoop Dogg lo hizo, o al menos eso nos cuenta el rapero que ha hecho historia en la industria musical. A sus 50 años, el artista ha hablado con la emisora de radio SiriusXM, y ha sido aquí donde ha decidido contar cómo fue esta curiosa anécdota que parece tan difícil de creer.

"Estamos en la Casa Blanca, ya me entiendes, para una celebración o lo que fuese, con el pianista Herbie Hancock. Tuvimos una pequeña cena y les pregunté dónde estaba el baño. Voy, compruebo los alrededores, me aseguro de que no hay nadie y prendo fuego a un pañuelo de papel por si salta alguna alarma", comenzó explicando Snoop Dogg, quien fue lo suficiente inteligente como para evitar la posible acción de una alarma anti humo.

Acto seguido, saca la marihuana del calcetín y empieza a fumar. Si bien es cierto que escuchó los pasos de alguien cerca de él, logró terminar a tiempo y volver a sentarse a la mesa en la casa presidencial de los Estados Unidos. Sin duda, hay que tener agallas para hacer lo que Snoop Dogg hizo en la Casa Blanca.