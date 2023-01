El príncipe Harry desvela cuánta gente mató durante su servicio militar

En el libro de sus memorias cuenta de manera autobiográfica todo lo que vivió No parece especialmente afectado por el suceso

El duque de Sussex, Harry de Inglaterra, ha revelado la cifra de personas que mató durante la Guerra de Irak. En su periodo de servicio obligatorio en la Familia Real estuvo destacado en un helicóptero de combate. De esta manera, tuvo que entrar en alguna que otra refriega acabando con la vida de unas veinticinco personas. En sus memorias cuenta cómo fue todo aquello y cómo se sintió por ello.

"No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas".

Harry ya había hecho declaraciones al respecto en el pasado. Al servir como artillero de un helicóptero, el hijo de Carlos III de Inglaterra aseguró que servir en el ejército era algo muy parecido a "jugar a Call of Duty". De esta manera, aunque parece haber cambiado su retórica, en esencia está diciendo más o menos lo mismo.

Su libro, "En la sombra" ha dejado detallados algunos aspectos sobre su vida que eran desconocidos hasta el momento. Saldrá a la venta oficialmente el martes.