Las primeras declaraciones de Miguel Bernardeau sobre Aitana y Sebastián Yatra

La cantante y el actor pusieron fin a su relación el pasado mes de diciembre Miguel y Aitana llevaban cuatro años juntos

Tras cuatro años de relación, Miguel Bernardeau y Aitana pusieron fin a su historia el pasado diciembre. Aunque no se ha hecho oficial en ningún momento, la cantante estaría manteniendo una relación amorosa con Sebastián Yatra. El actor, en cambio, ha seguido su vida fuera del foco mediático.

Miguel acudió a la presentación del libro de su amigo Aritz Aranburu en Madrid, y desde 'Europa Press' le preguntaron sobre su vida actual y su expareja. El actor comentó que está bien y pedía que no le siguieran: "Estoy muy bien, muchas gracias. No me sigáis, por favor. Todo superbién".

Le preguntaron si se alegraba por Aitana y el valenciano contestó que "muchísimo", y que está "todo fenomenal". Cuando quisieron indagar sobre su situación sentimental actual, Bernardeau comentó que no quiere dar detalles, y que nunca habla de ello: "Yo no hablo nunca de estas cosas, lo siento. He venido aquí con mi amigo que está presentado su libro de surf".

Cuando le preguntaron si conocía a Sebastián Yatra, entre risas, comentó que quería pasar desapercibido y no contestar más preguntas: "No me hagáis llamar la atención, estoy andando por la calle tranquilamente".

A Miguel también le sacaron el tema de la anulación de la multa de medio millón de euros a su madre, Ana Duato, y aseguró que está muy contento y que no iba a hablar más del tema.