¿Infidelidad de Aitana a Miguel Bernardeau? Lo cuenta en su nueva canción: "Te besaba a escondidas"

Se ha filtrado en redes sociales un fragmento de su nuevo tema 'Los Ángeles' Atiana está saliendo con Sebastián Yatra después de su noviazgo con Miguel Bernardeau

La nueva canción de Aitana se ha filtrado en redes sociales. El usuario de Twitter @aitanaglobal ha publicado una parte del nuevo tema de Aitana, donde se rumorea que podrá estar hablando de su infidelidad hacia Miguel Bernardeau con Sebastán Yetra.

La nueva canción de la exconcursante de Operación Triunfo se llama 'Los Ángeles' y en ella habla de mantener un romance a escondidas: "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran".

Algunos seguidores tienen claro que esta canción relata la supuesta infidelidad de Aitana en su relación con Miguel Bernardeau.

Después de que promocionaran juntos la serie 'La última', Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau anunciaron su ruptura, algo que dio sentido a los incomodos momentos que vivieron juntos en las entrevistas. Ahora, la cantante catalana vive un romance con Sebastián Yatra, que elogia a su nueva compañera: "Aitana es la mejor. Es increíble".