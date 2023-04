La madre de Gerard Piqué aparece en TV3 más emocionada que nunca y pide algo sobre Shakira

El sábado 15 de abril, Montserrat Bernabeu visitó el programa Collapse de TVE En esta entrevista, la madre del ex futbolista se emocionó hablando de su hijo

Shakira ya se encuentra en Miami junto a sus dos hijos, Sasha y Milán, y esperando la llegada de sus padres, si aún no lo han hecho. Mientras tanto, en España, la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, ha visitado el plató del programa Collapse de TV3 y ha hablado largo y tendido de varios asuntos. Sin embargo, lo más llamativo ha sido la emoción con la que se ha referido a su hijo, Gerard Piqué.

Evidentemente, como madre, Montserrat adora al ex futbolista del F.C. Barcelona. A pesar de que la mujer aseguró no estar dispuesta a hablar de su vida privada, sí que hizo referencia a ella de forma indirecta: "como todos, tengo mi vida profesional y personal. pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo, me centro en lo que tengo que hacer, porque soy la doctora Bernabeu".

En un momento dado de la entrevista, las lágrimas casi brotan de los ojos de Montserrat: recordó un momento del año 2012 en el que Gerard Piqué se dio un fuerte golpe en la cabeza en una jugada con Drogba: "recuerdo que en aquel instante estaba en el campo. Cuando lo vi, me temí lo peor. De hecho, aún me cuesta hablar de ello. Él continuó jugando, pero no sabía donde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante".

También habló de Shakira a pesar de no estar pactado. Eso sí, lo hizo de forma breve, pero directa: "me encuentro en forma" para todo lo que tenga que llegar... ¿Habrá entendido la cantante colombiana esta frase como una propuesta de guerra? ¿O simplemente Montserrat ha querido dejar claro que ahora mismo se encuentra bien, tanto ella como su familia?