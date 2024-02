La llamada de Antonio Tejado a María del Monte que puede cambiarlo todo

Se cumple casi una semana de la detención de Antonio Tejado por ser el supuesto autor intelectual del robo en la casa de su tía María del Monte, con la ayuda de otras siete personas que también están siendo investigadas.

Una banda organizada que no solo habría saltado esta vivienda, sino que habría probocado el robo en otras muchas casas de la provincia de Sevilla, entre ellas la de Sergio Ramos en el municipio de Bollullos de la Mitación.

María del Monte ya ha declarado ante el juez en calidad de testigo, mientras que Antonio Tejado ha confirmado a través de terceros que es inocente: "se están difundiendo falsedades sobre mi persona, así como declaraciones que atentan contra mi intimidad y reputación, vulnerando mi derecho al honor".

En cualquier caso, Y ahora Sonsoles ha revelado el contenido de una de las llamadas que se produjeron entre Antonio Tejado y María del Monte el pasado 30 de noviembre de 2023, en la que se mencionó el asalto a la vivienda de la andaluza.

"No vas a recuperar las joyas. Hazte la idea de que la policía no les va a detener. La policía no los va a coger", dijo Antonio Tejado a María del Monte, alentándole a que se olvidara del caso: "tienes que dejarlo correr, es mejor para ti (...). Seguro que han sido unos marroquíes, seguro que se fugaron con dos coches y ya no se les pillará la pista". Meses después, es el propio Antonio Tejado uno de los principales sospechosos de este atraco y está a la espera de juicio en la prisión de Sevilla.