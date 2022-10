Dwyane Wade toma esta seria medida para proteger a su hija

Para proteger la salud mental de su hija Zaya ha restringido los comentarios en su cuenta de Instagram El exjugador de la NBA ha tomado esta decisión tras los insultos y el odio que recibe en su cuenta

Los medios de comunicación se han hecho eco de que el jugador de la NBA, Dwayne Wade, ha tenido que tomar serias medidas con la cuenta de Instagram de su hija Zaya después de que haya recibido insultos y odio de distinta clase. El jugador está casado con la actriz y cantante Gabrielle Union desde 2014 y es padre de cuatro hijos. En febrero de 2020, anunció que uno de sus hijos nacido hombre (Zion) se identificaba como transgénero y se cambiaba su nombre a Zaya.

“Por la salud mental y la privacidad de Zaya hemos decidido no permitir el odio en sus comentarios” escribía el padre de la joven a un usuario que se quejaba de no poder comentar en sus publicaciones. “Gracias por querer difundir y mostrarle vuestro amor” escribía para terminar el jugador con un emoticono de saludo militar.

For Zaya’s mental health and privacy we’ve decided not to allow the hate into her comments. Thank you for wanting to spread and send her love 🫡 https://t.co/tmjMUGtcVf