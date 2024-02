Así habla la madre de Dani Alves sobre el reencuentro con Joana Sanz

Cinco años son muchos. Más de 1.500 días en los que ha podido pasar de todo, sino que se lo digan a Joana Sanz y a Lucía Alves, la pareja y la madre respectivamente del futbolista brasileño Dani Alves. Tal y cómo Lucía ha contado en exclusiva para el programa Vamos a Ver, ella y la pareja de su hijo llevaban más de 5 años sin verse las caras. Ha tenido que ser el juicio a Dani Alves lo que les ha obligado a protagonizar un tenso reencuentro.

Esta semana se ha celebrado el juicio a Dani Alves, una cita muy esperada después de que el ex futbolista del F.C. Barcelona fuese acusado de haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en el cuarto de baño de un reservado de la discoteca Sutton en Barcelona. Tras más de un año de espera, por fin ha tenido lugar el juicio que sentenciará el futuro del brasileño, quien sigue en prisión provisional después de que la justicia le haya rechazado todos sus recursos.

Lucía Alves ha hablado con el formato de Telecinco y ha explicado que "confío mucho en la inocencia de mi hijo y en la justicia. No he podido abrazar a mi hijo, no he podido hablar con él y durante estos tres días he estado viéndole varias veces, interactuando conmigo, con gestos de cariño, algún beso... entonces he visto a mi hijo, pero no he podido estar con él. No poder abrazar a mi hijo, eso ha sido lo más difícil para mí". La madre del acuasdo está totalmente convencida de su inocencia.

Estos días también ha tenido oportunidad de ver a Joana Sanz, de quién solo ha hablado para confirmar el tiempo que llevaba sin estar junto a la pareja de su hijo: "diría que hace unos cinco año que no nos veíamos... igual sí que es un poco de tiempo".