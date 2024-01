Fran Rivera lanza un contundente mensaje a Julián Contreras tras su desahucio

Fran Rivera se sentó hace escasos días en el plató de ¡De Viernes! para hablar largo y tendido de varios asuntos. A posteriori, conocemos la difícil situación económica por la que atraviesa su hermano, Julián Contreras Jr al ser noticia por su deshaucio, el cual se produjo en 2023 y por el que habría dejado una deuda de más de 20.000 euros según su casera.

El que fuera torero ha aparecido públicamente en SIMOF acompañando a su mujer, Lourdes Montes. Lejos de hacer un desplante a la prensa, el hijo de Carmina Ordóñez ha contestado a las preguntas que los periodistas le han formulado, incluyendo aquellas relacionadas con su hermano Julián Contreras Jr. Además, ha aprovechado el momento para enviarle un mensaje esperanzador:

"Creo que se ha dicho todo, hablar de lo mismo, volver a remover... Ha hablado todo el mundo ya y está claro, todos en nuestro sitio. Le deseo mucha suerte, que le vaya bien a todo el mundo, mucha salud".

Hace menos de un mes, no hablaba de la misma forma de su hermano porque aseguró en televisión que Julián "me despellejó. Yo le escribí, y le dije que aquello que iba a contar era mentira. Me dio pena, porque teníamos una relación bastante buena...".

¿Qué habrá cambiado para que Fran Rivera haya enterrado el hacha de guerra de forma tan rápida? ¿Habrán hablado en privado ambos hermanos en estos momentos tan complicados para Julián Contreras Jr.?