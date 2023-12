Fran Rivera se pronuncia tras su polémica entrevista contra Isabel Pantoja

El pasado viernes, Fran Rivera fue uno de los protagonistas de 'De Viernes'. El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez concedió una entrevista en el programa en la que habló sin tapujos de su madre y de sus adicciones.

No solamente eso, y es que el extorero no dudó en cargar contra Isabel Pantoja. Ambos vivieron juntos mientras Paquirri y la tonadillera mantenían una relación amorosa, y no guarda muy buenos recuerdos.

"Ha estado utilizando a mi padre, lo que ha hecho siempre, y además ha tratado fatal a sus hijos. Ella sabía que estaba haciendo daño a esos niños. Yo tenía doce, trece y catorce años (...) Es que mi padre se murió enamorado de mi madre y claro, para castigar a mi madre, ella castiga a sus hijos", afirmó.

Sus declaraciones han causado mucho furor y ha sido Rivera quien ha explicado que es consciente de que sus declaraciones son incendiarias: "Sé que se va a hablar mucho, pero bueno".

Fran ha asegurado que conceder una entrevista así le ha ayudado para estar "a gusto": "Creo que quedaban muchas cosas por decirse y no se han dicho. Pero bueno, ya con 50 años que voy a cumplir... (...) ¿Sabes lo mejor de todo? Que lo que he dicho es la verdad. Ahí ya que cada uno se sienta como quiera. Pero contra la verdad poco se puede hacer".