Ancelotti puede hacer que Nacho cambie sus planes

Ancelotti quiere que Nacho continúe. Así se lo ha transmitido al club blanco y al jugador antes de marcharse de vacaciones para preparar la próxima temporada. El italiano ya se lo dijo semanas atrás, pero según informa Marca, ha vuelto a insistir en las últimas horas: el entrenador le ha pedido a Nacho que se replantee su decisión de marcharse y siga una temporada más en el Real Madrid. Pese a que meses atrás el central ya había tomado la decisión de no continuar, su salida no está del todo clara y no descarta seguir, al menos, por una temporada más.

Las opciones fuera de Europa no le convencieron

La temporada pasada, Nacho estuvo a punto de salir del Real Madrid. Parecía tener claro marcharse, pero finalmente se quedó y ha tenido algunas oportunidades. Un año después, el central le comunicó hace al Real Madrid su deseo de abandonar el club a final de temporada. La falta de minutos tras las lesiones de Alaba y Militao, y el cambio de posición de Tchouaméni a central, impulsó a Nacho a mirar más allá del Real Madrid.

La primera opción que manejó desde el inicio fue la de jugar en Estados Unidos, pero no se terminó de dar forma. Posteriormente, apareció la opción de Arabia Saudí, del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, pero esta opción tampoco le convenció del todo.

Ahora Ancelotti no ha querido dejar ningún asunto para resolver y una de las últimas cosas que ha hecho el técnico italiano antes de que Nacho se marche para la Eurocopa ha sido hablar con el jugador, en un intento más de que el capitán, continúe una temporada más vistiendo de blanco. Según informa Marca, "quiere que siga como opción de recambio y líder del vestuario." Pese a no ser nunca central titular del equipo, ha destacado por su versatilidad en todas las posiciones de la defensa y su buen rendimiento tanto en Liga como en Champions han convencido a todo el 'staff' para que siga.

Una reunión pendiente con Florentino

El presidente del Real Madrid tiene una 'cumbre' pendiente en Valdebebas con Nacho. El máximo dirigente podría convencer al defensa internacional que aceptara la propuesta de seguir un año más, como es habitual con los futbolistas en la treintena. Nacho está valorando la idea de seguir en el Santiago Bernabéu o escuchar el interés de otros clubes, incluso europeos. Hace unas semanas la prensa italiana recogía los movimientos del Inter de Milán que estaría valorando la opción de contratar al central. El madrileño llegaría con la carta de libertad y eso facilitaría su contratación en el caso que no pudieran asegurarse la continuidad de Francesco Acerbi y Stefan de Vrij.