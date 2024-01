Julián Contreras ataca a su hermano Fran Rivera: "Es soberbio, clasista y machista. Va a acabar solo"

Julián Contreras lleva meses alejado del foco mediático, centrado en su trayectoria como escritor, mentor y youtuber. Durante una época de su vida tuvo que lidiar con ser el "patito feo" de la familia por conceder entrevistas a los medios de comunicación mientras sus hermanos, Cayetano y Francisco Rivera, seguían su carrera como toreros.

Sin embargo, una entrevista que concedió Fran a 'De viernes' ha provocado que Julián reaparezca de nuevo. "Francisco se ha revelado como un tipo soberbio que carece por completo de autocríica", desvelaba Contreras en un reportaje exlcusivo para 'Lecutras'.

"No tiene relación con ninguno de sus tres hermanos pero fíjate qué curioso que él no asume ninguna responsabilidad. Se me ha presentado como un tipo muy clasista y esclavo de un machismo totalmente anacrónico. Es una persona muy cobarde".

Julián Contreras parece estar cansado de escuchar la versión de su hermano, y ha ofrecido a la revista 'Lecturas' unas declaraciones en exclusiva. Queda por esperar que más tiene que decir Julián sobre su hermano, pero siguiendo la línea de sus últimas declaraciones, Fran no puede esperar nada bueno.