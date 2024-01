Julián Contreras habla por primera vez tras conocerse que no paga el alquiler

Julián Contreras Jr, tercer hijo de Carmen Ordóñez, vuelve a ser protagonista de la actualidad informativa de la prensa rosa después de haber sido acusado, una vez más, de no pagar el alquiler de su casa de Móstoles (Madrid) en la que vive junto a su padre.

Sus arrendadores han hablado con televisión este fin de semana, ofreciendo su versión de los hechos: "les echamos de aquí en febrero porque no pagaban. Mientras, veíamos en televisión cómo se pegaban fiestas y concedían entrevistas. Lo que hemos vivido ha sido un verdadero infierno, a mi marido le dio hasta un infarto por su culpa".

Poco después de escuchar este desgarrador relato, Julián Contreras Jr ha dado su version de los hechos, respondiendo a colaboradores como Isabel Rábago o Alessandro Lequio que cargaron duramente contra él: "él dice que no entiende que se le acuse del infarto de su casero, de que se empapele su barrio, de salir en televisión... Que digan que yo no he pagado, pero no que provoco un infarto a alguien", revela Alexia Rivas, la persona que ha podido hablar con el protagonista.

La colaboradora de Vamos a ver añade que Julián Contreras no está orgulloso de protagonizar un impago, pero es consciente de que hay muchas personas como él: "lo que me dice es que es algo que le pasa a más gente, que no es la única persona que no puede pagar el alquiler y que se siente mal".

Los compañeros de Alexia Rivas reaccionaron y estallaron contra Julián Contreras, quejándose de que el hijo de Carmina Ordóñez lleve hasta dos años sin pagar el alquiler sin hacer el esfuerzo de trabajar.